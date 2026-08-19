Tennis
Programma sospeso a Cincinnati: cosa è successo, Musetti dovrà attendere
22:46 Match ripresi a Cincinnati, in una condizione di meteo variabile.
Bisognerà attendere. La pioggia si è presa la scena nella giornata di incontri a Cincinnati, condizionando inevitabilmente il programma sul cemento dell’Ohio. La perturbazione ha costretto gli organizzatori a interrompere le partite in corso e a rivedere lo schedule dei campi.
Resta ora da capire se e quanto si riuscirà a recuperare, considerando che le previsioni indicano una situazione meteorologica piuttosto variabile e instabile. Una prospettiva che non farà certo piacere a Lorenzo Musetti, il cui incontro è previsto come ultimo match in programma sul campo-3.
Al momento, sul Tony Trabert Stadium 3 sono stati completati due incontri. Luciano Darderi, in coppia con l’argentino Tomás Martín Etcheverry, ha superato gli americani Galloway e King con il punteggio di 6-4, 5-7, 10-7. A seguire è arrivata la sorpresa di giornata: l’altro argentino, Thiago Tirante, ha eliminato il ceco Jakub Mensik, numero 14 del seeding, imponendosi con lo score di 5-7, 6-4, 6-4.
Il programma prevede ora le sfide tra la kazaka Elena Rybakina e la russa Diana Shnaider, numero 14 del seeding, e tra il portoghese Nuno Borges e l’americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 27. A seguire dovrebbe scendere in campo Musetti, atteso dal qualificato portoghese Jaime Faria, nel match che chiude il programma del campo-3.
Tutto, però, resta subordinato all’evoluzione delle condizioni meteorologiche. Non resta dunque che attendere, per capire se la pioggia concederà una tregua e se gli organizzatori riusciranno a ripristinare il programma della giornata senza ulteriori modifiche.
Still raining at the Cincinnati ATP & WTA 1000.
No play for another hour or so.
Alexander Zverev vs Tommy Paul
Linda Noskova vs Amanda Anisimova
Arthur Fils vs Alex De Minaur
Diana Shnaider vs Elena Rybakina
Siniakova / Townsend vs Jovic / McNally pic.twitter.com/X4TUqwJxHI
— edgeAI (@edgeAIapp) August 19, 2026