Ciclismo
Tadej Pogacar: “Mas mi ha passato come un missile sul GPM. Volevamo fare andare la fuga”
La giornata si conclude in maniera diversa dal copione usuale, ma con l’identico risultato finale. L’insaziabile Tadej Pogacar s’impone in volata nella sesta tappa della Vuelta a España Alcossebre-Castelló di 177,4 chilometri e conquista il terzo successo nelle cinque tappe fin qui effettivamente disputate.
Lo sloveno, dopo aver creato il vuoto sulla salita di Puerto El Bartolo, viene raggiunto da un Enric Mas a dir poco encomiabile e lo batte solamente in uno sprint che si rivela senza storia. Il fenomeno della UAE Team Emirates-XRG, al successo numero 130 della sua leggendaria carriera, consolida ulteriormente il suo primato in classifica.
La rivelazione di una strategia di gara modificata in corso d’opera: “Il piano oggi era quello di far andar via la fuga, però ci ha messo due ore a formarsi e a quel punto i miei compagni sono stati bravi a tenere la corsa chiusa”.
Il duello con l’indomito Enric Mas: “Complimenti a Mas perché non si è risparmiato. Negli ultimi dieci chilometri non avevo più acqua. Enric è stato bravo a rientrare, sul GPM mi ha passato come un missile e sono rimasto sorpreso perché mi avevano detto che avevo quaranta secondi di vantaggio. Sapevo che conosceva bene la discesa e sono rimasto con lui, anche perché ero cosciente di poterlo battere in volata”.