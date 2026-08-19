Pogacar senza rivali credibili alla Vuelta? Un protagonista al Giro d’Italia tra i candidati

Dopo aver dominato la scena al Tour de France, Tadej Pogacar ha scelto di presentarsi alla Vuelta a España 2026 con l’obiettivo di completare la mitica Tripla Corona vincendo almeno una volta in carriera tutti i grandi giri. Il fuoriclasse sloveno vanta infatti in bacheca un trionfo al Giro d’Italia e cinque alla Grande Boucle, ma nessuno alla Vuelta.

L’unica partecipazione di Pogacar al Giro di Spagna risale al 2019, quando arrivò terzo da non ancora ventunenne, mentre successivamente aveva sempre preferito impostare la sua stagione con il focus sul Tour ed in alcuni casi sul Mondiale di fine anno. La stella dell’UAE Team Emirates-XRG si presenterà dunque ai nastri di partenza della Vuelta a España nel ruolo di strafavorito per il successo, anche considerando il livello della concorrenza.

Tadej non avrà dei rivali credibili per la maglia rossa, perché quasi tutti gli uomini di classifica reduci dalle fatiche del Tour de France hanno rinunciato all’appuntamento in terra iberica. Se lo sloveno dovesse essere per un motivo o per un altro molto distante dal suo 100%, allora potrebbero aprirsi degli scenari interessanti per alcuni big che sognavano fino a qualche settimana fa (prima della notizia della partecipazione di Pogacar…) di vincere la Vuelta.

In pole position ci sarebbe sulla carta lo scalatore austriaco Felix Gall, capitano della Decathlon CMA CGM Team già secondo lo scorso maggio al Giro d’Italia dietro ad un imbattibile Jonas Vingegaard, mentre gli altri candidati potrebbero essere l’ecuadoriano Richard Carapaz, lo sloveno Primoz Roglic ed il norvegese Mattias Skjelmose.