Pietro Arese si difende in volata ed entra in finale nei 1500 agli Europei. Out Bussotti

Pietro Arese centra un obiettivo assolutamente non scontato alla vigilia e approda in finale nei 1500 metri ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham. Il mezzofondista piemontese, bronzo continentale in carica, ha superato l’insidioso scoglio delle batterie ottenendo la qualificazione con l’undicesimo tempo e meritandosi il pass per l’ultimo atto, in programma domani sera.

Il primatista italiano della distanza si è ben comportato a livello tattico nella seconda semifinale, restando sempre nelle prime cinque-sei posizioni e allo stesso tempo coperto in una gara lenta per 700 metri e poi particolarmente convulsa nei due giri conclusivi. Arese ha stretto i denti nella volata di gruppo finale, arrivando quinto con il crono di 3:41.94 e rientrando dunque tra i sei qualificati (non erano previsti ripescaggi).

Niente da fare invece per l’altro azzurro Joao Bussotti, impegnato nella prima batteria ma incapace di rispondere al brusco cambio di passo dei migliori non andando oltre un deludente undicesimo posto all’arrivo in 3:39.01 (gara meno tattica rispetto alla seconda heat). Gran Bretagna che ha vinto entrambe le semifinali, con Jake Heyward nella prima in 3:35.49 davanti al portoghese campione del mondo in carica Isaac Nader (3:35.67) e con Jake Wightman nella seconda in 3:41.57.