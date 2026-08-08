Perché il Mondiale dei pesi medi è vacante e cosa significa per Oliha? Il match con McKenna ha già un futuro

Stasera (attorno alle ore 23.00 italiane) Etinosa Oliha affronterà Aaron McKenna per il Mondiale IBF dei pesi medi: il pugile italiano salirà sul ring della 3Arena di Dublino e sarà chiamato alla grande impresa contro l’irlandese, trascinato dal proprio pubblico e favorito secondo i bookmaker. I due pugili si contenderanno la cintura vacante per la International Boxing Federation, una delle quattro sigle di riferimento a livello globale (insieme a WBO, WBA, WBC): chi vincerà sarà il nuovo Campione del Mondo.

Al momento, infatti, non c’è un detentore della corona: il trono è vacante dopo che il kazako Janibek Alimkhanuly risultò positivo a un controllo antidoping condotto alla vigilia del confronto con Erislandy Lara, Campione del Mondo WBA, nel match che a dicembre 2025 sarebbe valso la parziale riunificazione del titolo. A quel punto lo scettro è stato tolto ad Alimkhanuly e la IBF ha aperto un’asta a busta segreta, vinta dal team McKenna.

Si è così imbastito un match tra l’irlandese e Oliha, rispettivamente numero 3 e numero 2 del ranking di sigla. Ed eccoci arrivati al confronto di questa sera: l’Italia tornerà ad avere un Campione del Mondo dopo 12 anni o il padrone di casa farà festa. Il ribattezzato El Chapo e il rinominato The Silencer daranno vita a un confronto che si preannuncia scoppiettante: il vincitore verrà incoronato ed è già chiaro chi sarà il prossimo avversario.

La IBF ha già previsto una sfida mandatoria (leggasi: obbligatoria) contro lo statunitense Amari Jones, nel frattempo diventato numero 1 del ranking di sigla. Ricordiamo cha la corona è divisa in quattro parti: il cubano Erislandy Lara detiene la WBA, il dominicano Carlos Adames la WBC e il britannico Denzel Bentley la WBO, stasera sapremo di chi sarà la IBF.