Perché è stato interrotto il match Cinà-Michelsen agli US Open: punteggio e quando si recupera

Il match tra Federico Cinà e Alex Michelsen, nel corso della notte, è stato sospeso sul 6-4 1-1. A causare la sospensione, naturalmente, l’ira della pioggia, che ha disturbato abbastanza fortemente il programma di ieri agli US Open, tanto da rinviare la prosecuzione di questo e altri match alla giornata di oggi.

Cinà e Michelsen, come da regolamento, potranno recuperare il loro incontro sul campo 17 (che, a dispetto del nome, è il quarto per importanza a Flushing Meadows) come secondo match dopo quello tra la cinese Qinwen Zheng e la russa classe 2010 Kristina Liutova. Viste le altre presenze azzurre, diventano d’un colpo cinque gli italiani di scena sui campi di New York quest’oggi.

Di seguito il programma del recupero del match tra Federico Cinà e Alex Michelsen. Sarà possibile seguirlo in tv in chiaro su SuperTennis o SuperTennis Plus (che si aziona via telecomando), oltre che su Sky Sport (canale da definire). Diretta streaming su SuperTennis+, sito di SuperTennis, SkyGo e Now.

A CHE ORA SI RECUPERA CINÀ-MICHELSEN, US OPEN 2026 OGGI

Lunedì 31 agosto

Stadium 17

Ore 17:00 Zheng (CHN)-Liutova – 1° turno donne

A seguire Cinà (ITA) [Q]-Michelsen (USA) – 1° turno uomini, dal 4-6 1-1

PROGRAMMA CINÀ-MICHELSEN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro e canale 212 Sky) o SuperTennis Plus (telecomando sul digitale terrestre), Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SuperTennis+, sito di SuperTennis, SkyGo, Now