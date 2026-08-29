Perché è caduto Tadej Pogacar alla Vuelta? Svelata una decisiva pecca della strada

La sfortuna ha presentato un conto amarissimo a Tadej Pogacar. Nelle sembianze di un dannatissimo sasso presente sulla strada e non visto dal gruppo, quando mancavano 34 chilometri al traguardo dell’ottava tappa della Vuelta di Spagna. Il fuoriclasse sloveno stava pedalando nelle prime posizioni del gruppo, ben scortato dai proprio compagni di squadra, ma sulla sua traiettoria si è palesata una pietra di dimensioni non indifferenti e l’alfiere della UAE Emirates XRG l’ha centrato in pieno.

Gli uomini che lo precedevano nel plotone non hanno notato l’intralcio e non hanno avvisato chi seguiva, Tadej Pogacar aveva la visuale un po’ coperta e si è ritrovato il sasso sotto la ruota anteriore, senza praticamente accorgersene. Il 27enne ha così sbandato verso destra, ha colpito i gregari e ha generato un capitombolo di gruppo, cadendo rovinosamente e picchiando il gomito e la spalla sinistra. Risultato dolorante fin da subito, il vincitore dell’ultimo Tour de France è strato costretto al ritiro.

Tadej Pogacar si trovava saldamente al comando della classifica generale e indossava la maglia roja con un vantaggio di ben 3’50” sullo spagnolo Enric Mas, lanciatissimo verso la conquista del trofeo per la prima volta in carriera e al completamento della Tripla Corona. Soltanto un incidente di questo tipo poteva fermare il dominatore del ciclismo internazionale, soltanto un sasso presente sulle strade iberiche è riuscito a spegnere i sogni di gloria del Campione del Mondo.

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