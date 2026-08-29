Pentathlon
Pentathlon, semifinali fatali per tutte le azzurre ai Mondiali
Terminano anzitempo per l’Italia i Mondiali senior 2026 di pentathlon moderno, in corso di svolgimento a Guiyang, in Cina: nelle semifinali femminili tutte le quattro italiane in gara vengono eliminate e non raggiungono l’ultimo atto. Le azzurre, inoltre, chiudono none nella classifica a squadre.
Nel Gruppo A (9 pass in palio) chiude al comando la bielorussa Mariya Gnedtchik, che brucia al traguardo la magiara Blanka Guzi: per entrambe ci sono 1437 punti. Immediatamente alle loro spalle termina la cinese Zhang Mingyu, terza a quota 1436, a 1″.
Eliminate entrambe le italiane in gara: 12° posto per Irene Prampolini (Fiamme Oro), che chiude a quota 1400, a 37″ dalla vetta ed a 27″ dall’ultima delle qualificate, 15ma piazza per Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare), che termina a quota 1361, a 1’16”.
Nel Gruppo B (9 posti a disposizione) arriva addirittura una doppietta bielorussa, con Anastasiya Arol che arriva prima, in parata con la connazionale Viyaleta Hureyeva: entrambe chiudono a quota 1428 punti, mentre per la terza posizione la spunta la turca Ilke Ozyuksel, con 1425, a 3″ dalla coppia di testa.
Anche in questo caso escono di scena entrambe le azzurre al via: 11ma posizione per Aurora Tognetti (Carabinieri) con 1405, a 23″ dalla vetta ed a 7″ dal nono posto, 18ma ed ultima piazza per Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre) a quota 1313, a 1’55”.