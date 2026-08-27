Pentathlon
Pentathlon, quattro azzurre approdano in semifinale ai Mondiali
Ottime notizie arrivano da Guiyang, in Cina, sede delle gare dei Mondiali senior 2026 di pentathlon moderno: nelle qualificazioni femminili, con 76 atlete al via, tutte le quattro italiane in gara staccano il pass per le semifinali di sabato prossimo.
Nel Gruppo A (18 pass in palio) svetta l’egiziana Zeina Amer, prima con 1452 punti, ma passano il turno e vanno al penultimo atto sia Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare), 12ma a quota 1409, a 43″, che Irene Prampolini (Fiamme Oro), 16ma con 1401, a 51″.
Nel Gruppo B (18 posti a disposizione) domina un’altra egiziana, Farida Khalil , che conclude a quota 1453 punti, ma anche in questo caso passano alle semifinali sia Aurora Tognetti (Carabinieri), ottava con 1427, a 26″, sia Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre), 16ma a quota 1411, a 42″.