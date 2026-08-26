Pentathlon, qualificazioni maschili dei Mondiali rinviate per maltempo

La pioggia non concede tregua a Guiyang, in Cina, sede dei Mondiali senior 2026 di pentathlon moderno: le qualificazioni maschili vengono sospese e rinviate a domani per l’impossibilità di svolgere in sicurezza la prova ad ostacoli, della quale già ieri era stata privata la gara della staffetta mista.

Vanno in scena per ciascuno dei tre gruppi delle qualificazioni maschili, con 112 atleti complessivamente al via, solamente le prove di scherma e nuoto, con il laser run che si disputerà come prova conclusiva nella giornata di domani dopo la prova ad ostacoli.

Al momento dello stop, nel Gruppo A Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) si trovava in settima posizione a quota 554 punti, mentre Denis Agavriloaie (Esercito) era 25° con 519. Nel Gruppo B, invece, Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) era 21° con 522 punti, infine nel Gruppo C Roberto Micheli (Fiamme Oro) era 20° a quota 525.