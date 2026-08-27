Pentathlon, Morosetti 9° nella finale dei Mondiali U15. Domani azzurri a caccia delle medaglie nelle gare U19

Va in archivio anche la penultima giornata dei Mondiali U15 e U19 di Pentathlon Moderno in corso di svolgimento a Madrid (Spagna). Oggi si è chiuso il programma dell’Under 15 con la finale maschile. Il migliore tra gli azzurrini è stato Brando Morosetti (Athlion Roma) che ha chiuso in nona posizione con 1215 punti finali, mentre Mattia Fauci (One For Five) ha terminato 14° con 1200 punti subuto davanti a Giulio Mattioni (Athlion Roma) con 1198 punti, mentre Alessio Ferrarini (Pentamodena) ha terminato 25° con 1166 punti.

La medaglia d’oro è andata al polacco Karol Predki (1262), quindi argento per Klim Gnedtchik (Authorised Neutral Athlete) con 1256 punti, e bronzo per l’egiziano Eyad Osman (1248).

L’ultima giornata di gare vedrà le finali U19. Dopo Annachiara Allara (Junior Asti) e Sara Beggio (P.M.Torino), anche Alessandro Boero (Junior Asti) e Federico Visco (Farapentathlon) hanno staccato il pass per l’atto conclusivo al termine delle qualifriche odierne.

Nel gruppo “B” Alessandro Boero ha messo a segno la quarta prestazione con 1535 punti, mentre ha chiuso undicesimo nel gruppo “C” Federico Visco che ha concluso con 1524 punti finali. Eliminati, invece, Tommaso Tuccimei (Athlion Roma), Umberto Caringi (Farapentathlon), Riccardo Spagnolini (P.M. Modena) e Leonardo Caccia (Fiamme Oro).