Pentathlon, Italia fuori dalla top ten nella staffetta mista dei Mondiali

Proseguono a Guiyang, in Cina, i Mondiali senior 2026 di pentathlon moderno: l’Italia resta fuori dalla top ten nella staffetta mista, con Giorgio Micheli ed Alice Rinaudo undicesimi nella gara (disputata senza la prova ad ostacoli) vinta dalla Corea del Sud.

Nella staffetta mista si impone la Corea del Sud di Seo Changwan e Seong Seungmin, che chiude a quota 1096 punti, vincendo nettamente davanti alla Bielorussia di Yauheni Arol e Viyaleta Hureyeva, alla piazza d’onore a quota 1078, a 18″, mentre il bronzo va all’Ungheria di Blanka Guzi e Zsombor Tarkanyi, di bronzo con 1076, a 20″.

Resta ai piedi del podio la Russia, quarta con 1071, davanti alla Cina, padrona di casa, quinta con 1039, ed all’Egitto, sesto con 1030. Settima piazza per il Messico a quota 1025, seguito dall’Ucraina, ottava con 996, e dal Kazakistan, nono con 988, infine completa la top ten l’Austria, decima a quota 983.

L’Italia di Giorgio Micheli ed Alice Rinaudo chiude all’undicesimo posto a quota 975, a 2’01” dai vincitori odierni: gli azzurri sono settimi nella scherma (226 punti), poi decimi nel nuoto in 55″65 (322) ed infine undicesimi nel laser run in 14’33″10 (408).