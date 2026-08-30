Pentathlon
Pentathlon, il ceco Matej Lukes è il nuovo campione del mondo
La finale individuale maschile dei Mondiali senior 2026 di pentathlon moderno, andata in scena a Guiyang, in Cina, incorona il ceco Matej Lukes, che precede il russo Egor Gromadskii ed il sudcoreano Seo Changwan. Nella classifica a squadre oro alla Russia davanti all’Egitto ed alla Francia.
La finale, priva di italiani, vede il successo, con una gran rimonta nel laser run conclusivo, del ceco Matej Lukes, medaglia d’oro con 1586 punti, davanti al russo Egor Gromadskii, alla piazza d’onore a quota 1581, a 5″, infine sale sul gradino più basso del podio il sudcoreano Seo Changwan, che sale sul gradino più basso del podio con 1576, a 10″.
Nella graduatoria a squadre il titolo iridato va alla Russia, che si impone con 4693 punti, beffando l’Egitto, medaglia d’argento a quota 4687, a -6 dalla vetta, mentre completa il podio la Francia, che si mette al collo il bronzo con 4482. L’Italia, con i risultati di qualificazioni e semifinali, termina 11ma con 4500 punti.