Pentathlon, i titoli iridati U19 vanno a Akim Gnetchik e Zora Daranyi

Si sono ufficialmente i conclusi i Campionati Mondiali Under 19 in corso di svolgimento a Madrid (Spagna). Nella giornata odierna si sono disputate le due finali, maschile e femminile, che non hanno regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri.

La medaglia d’oro nella finale maschile è andata all’atleta indipendente Akim Gnetchik con 1570 punti contro i 1560 del sudafricano Daniel Grove, mentre la medaglia di bronzo finisce sul collo dell’ungherese Nemere Szecsi con 1555. Quarta posizione per l’egiziano Aly Aboelfetouh con 1547 punti, quinta per il brasiliano John De Lima con 1532, sesta per il kazako Erasyl Artykbay con 1531 mentre in settima si classifica il tedesco Luis Thieke con 1529. Il primo degli italiani è Alessandro Boero in 26a posizione con 1466 punti, mentre in 30a chiude Federico Visco con 1444.

Passando alla gara femminile, la medaglia d’oro è andata alla magiara Zora Daranyi con 1446 punti, medaglia d’argento per la tedesca Charlotte Keister con 1435, mentre il bronzo va alla svizzera Leah Kocher con 1427. Quarta posizione per la francese Noeline Le Bellec con 1412 punti, quinta per la sud-coreana Soyoon Min con 1407, sesta per l’atleta indipendente Ekaterina Tiulina con 1405. Chiude in settima posizione la magiara Diana Rajncsak con 1401, quindi ottava per l’atleta indipendente Ekaterina Vaneeva con 1399. La prima delle azzurre è Annachiara Allara in 12a posizione con 1383 punti, mentre Sara Beggio si ferma in 35a posizione con 1270.