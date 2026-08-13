Pentathlon, i convocati dell’Italia per i Mondiali: assente Elena Micheli, rientra Matteo Cicinelli

A Guiyang (Cina), da lunedì 24 a domenica 30 agosto si terranno i Mondiali senior 2026 di pentathlon moderno: l’Italia si presenterà in Asia tra pochi giorni, con un ritiro che porterà gli azzurri sin da Ferragosto nella sede della rassegna iridata.

Sono undici gli azzurri convocati e non mancano le novità rispetto alla lista diramata per gli Europei: spicca l’assenza nel settore femminile di Elena Micheli, unica azzurra a centrare la finale nella rassegna continentale, mentre è da sottolineare nel comparto maschile il rientro di Matteo Cicinelli.

L’elenco dei convocati comprende tra gli uomini Matteo Bovenzi, Matteo Cicinelli, Denis Agavriloaie, Giorgio e Roberto Micheli e Giorgio Malan, e tra le donne Ludovica Montecchia, Aurora Tognetti, Irene Prampolini, Alice Rinaudo e Valentina Martinescu.

CONVOCATI MONDIALI PENTATHLON 2026

C.S. AERONAUTICA: Montecchia Ludovica, Bovenzi Matteo

C.S. CARABINIERI: Tognetti Aurora, Cicinelli Matteo

C.S. ESERCITO: Agavriloaie Denis

G.S. FIAMME ORO: Prampolini Irene, Rinaudo Alice, Micheli Giorgio, Micheli Roberto

G.S. FIAMME AZZURRE: Martinescu Valentina, Malan Giorgio