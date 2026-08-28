Pentathlon, Giorgio Malan eliminato in semifinale ai Mondiali

Non ci saranno italiani nella finale individuale maschile dei Mondiali senior 2026 di pentathlon moderno: a Guiyang, in Cina, l’unico azzurro ad aver superato le qualificazioni, Giorgio Malan, esce di scena nelle semifinali e manca l’accesso all’ultimo atto.

La Semifinale B (9 pass in palio) viene vinta dall’egiziano Moutaz Mohamed, che chiude davanti a tutti con 1550 punti, andando a precedere il sudcoreano Seo Changwan, secondo, e l’altro egiziano Mohanad Shaban, terzo, entrambi a quota 1549, a 1″.

Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) termina in 14ma posizione a quota 1523 punti ed è eliminato: l’azzurro è costretto ad inseguire sin da subito con il 17° posto nella scherma (198 punti), poi negli ostacoli è decimo in 25″30 (370), ma risale con il terzo tempo nel nuoto in 55″64 (322), infine non basta per la rimonta il nono crono nel laser run in 11’07″92 (633). Per il nono posto, l’ultimo utile per la qualificazione, servivano 1538 punti.

In precedenza la Semifinale A (9 posti a disposizione), priva di azzurri al via, era stata vinta dal ceco Matej Lukes, primo con 1557 punti, davanti all’egiziano Mohamed El Ashqar, secondo a quota 1555, a 2″, ed al cinese Chen Bailiang, terzo con 1548, a 9″.