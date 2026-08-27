Pentathlon, Giorgio Malan è l’unico azzurro a centrare le semifinali maschili ai Mondiali

Il maltempo concede una tregua e possono così riprendere a Guiyang, in Cina, le gare dei Mondiali senior 2026 di pentathlon moderno: si completano le qualificazioni maschili, interrotte ieri per pioggia per l’impossibilità di svolgere in sicurezza la prova ad ostacoli.

In casa Italia, però, soltanto Giorgio Malan conquista l’accesso alle semifinali iridate, mentre escono di scena Denis Agavriloaie, Matteo Bovenzi e Roberto Micheli. L’Italia, in virtù di questi risultati odierni, terminerà undicesima nella classifica a squadre, che verrà ufficializzata dopo la finale individuale.

I 112 atleti al via erano stati suddivisi in tre gruppi di qualificazione (12 pass per gruppo): ieri si erano disputate scherma e nuoto, mentre oggi si è completato il programma con ostacoli e laser run. Al termine delle prove odierne il gruppo di pretendenti è stato scremato a 36 unità, che domani si daranno battaglia nelle semifinali.

Nel Gruppo A l’unico azzurro a passare il turno è Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), che termina in decima posizione a quota 1566 punti, mentre Denis Agavriloaie (Esercito) termina 27° con 1447. Davanti a tutti il canadese Nolan Rosenegger con 1579 punti, che precede il tedesco Moriz Klinkert, secondo con 1574.

Nel Gruppo B, invece, Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) chiude al 22° posto con 1502 punti, mentre il migliore è il teutonico Marvin Faly Dogue con 1583 punti, il quale termina davanti all’egiziano Mohanad Shaban, secondo a quota 1579, ed all’ucraino Oleksandr Tovkai, terzo con 1573.

Nel Gruppo C, infine, Roberto Micheli (Fiamme Oro) si classifica 24° a quota 1475, mentre davanti a tutti si piazzano due egiziani, con Moutaz Mohamed primo con 1581 ed ampiamente davanti al connazionale Mohamed El Ashqar, secondo a quota 1564, infine termina terzo il cinese Chen Bailiang con 1560.