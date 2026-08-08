Pentathlon, Giorgio Malan conquista la medaglia di bronzo agli Europei

Giorgio Malan conquista la medaglia di bronzo nella finale individuale maschile degli Europei senior 2026 di pentathlon moderno, in corso di svolgimento ad Istanbul, in Turchia: l’azzurro, bronzo olimpico a Parigi 2024, sale ancora sul podio continentale dopo l’oro del 2023 e l’argento del 2024.

L’azzurro chiude a quota 1592 punti: Malan inizia con il secondo posto nella scherma (244), poi sprofonda con l’ultima piazza negli ostacoli in 42″76 (317), risale con il quarto tempo nel nuoto in 54″69 (327), ma compie il vero e proprio capolavoro con il miglior crono nel laser run in 9’56” (704), che lo porta sul podio europeo.

Oro e titolo continentale vanno al russo Egor Gromadskii, che parte in testa nel laser run e può amministrare con il decimo crono parziale, chiudendo a quota 1606, trionfando davanti al magiaro Botond Tamas, scattato quinto nell’ultima prova e risalito fino all’argento con 1599, a 7″.

Bronzo per Giorgio Malan, che risale dalla decima piazza e termina a 14″ dalla vetta, mentre resta ai piedi del podio l’ucraino Yuriy Kovalchuk, quarto a quota 1587, a 19″. Quinta piazza per il tedesco Marvin Faly Dogue, con 1584, a 22″, mentre è sesto il polacco Lukasz Gutkowski con 1582, a 24″.

Percorso inverso per l’altro azzurro in finale, Matteo Bovenzi, che dopo l’ultimo posto nella scherma (196) risale con il secondo tempo agli ostacoli in 25″17 (370) ed il primo crono nel nuoto in 52″04 (340), portandosi al sesto posto prima del laser run, nel quale ottiene l’ultimo parziale in 11’03” e termina 16° con 1543 punti.

Podio a squadre monopolizzato dai Paesi con tre atleti in finale: oro all’Ungheria con 4733 punti, davanti alla Francia, seconda a quota 4705, mentre è terza l’Ucraina con 4668. Resta ai piedi del podio l’Italia, che paga dazio avendo solo due azzurri in finale ed è quarta a quota 4676.