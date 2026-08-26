Pentathlon, Giorgia Gennaro settima nella finale dei Mondiali U15. Beggio e Allara in finale nell’U19

Proseguono i Mondiali giovanili 2026 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Madrid (Spagna). Nella giornata odierna è andata in scena la finale femminile del Mondiale Under 15 con la nostra Giorgia Gennaro (Futura C.M.) che ha chiuso in settima posizione.

Per la nativa di Asti punteggio complessivo di 1134 punti per una prova di spessore. Si ferma, invece, in 36a posizione Ariel Manicardi Ukmar (Pentamodena) che, alla sua prima esperienza internazionale, ha messo a segno 1016 punti. La medaglia d’oro è andata all’ungherese Nora Kosa con 1184 punti, davanti alla portoghese Ines Esteves Carvalho e all’atleta indipendente Alisa Kvashneuskaya con 1159.

Domani, giovedì 27 agosto, vivremo la finale maschile Under 15 con 4 azzurrini pronti a cercare le medaglie: Giulio Mattioni (Athlion Roma), Brando Morosetti (Athlion Roma), Mattia Fauci (One For Five) e Alessio Ferrarini (Pentamodena).

Passando al Mondiale Under 19, invece, due azzurre hanno staccato il pass per la finale di venerdì 28 agosto. Stiamo parlando di Sara Beggio (P.M.Torino) e Annachiara Allara (Junior Asti).