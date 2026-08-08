Pentathlon, Elena Micheli lontana dalle medaglie nella finale degli Europei

Elena Micheli si classifica quindicesima nella finale individuale femminile degli Europei senior 2026 di pentathlon: ad Istanbul, in Turchia, a trionfare è la padrona di casa Ilke Ozyuksel, che precede la bielorussa Anastasiya Arol e la magiara Blanka Guzi. Nella classifica a squadre vince l’Ungherie davanti a Svizzera e Bielorussia, con l’Italia settima.

La vittoria va alla padrona di casa anatolica Ilke Ozyuksel, che si impone con 1493 punti, che va a precedere la bielorussa Anastasiya Arol, d’argento a quota 1488, a 5″, e l’ungherese Blanka Guzi, che sale sul gradino più basso del podio con 1485, a 8″.

Le prime tre fanno il vuoto: resta ai piedi del podio un’altra magiara, Blanka Bauer, che però chiude a quota 1471, a 22″ dalla vetta, davanti alle elvetiche Anna Jurt, quinta con 1466, a 27″, e Katharina Jurt, sesta con 1463, a 30″, mentre è settima la russa Viktoriia Sazonova con 1461, a 32″.

Ottavo posto per la britannica Emma Whitaker con 1457, a 36″, la bielorussa Mariya Gnedtchik è nona con 1436, a 57″, infine la svizzera Florina Jurt è decima con 1426, a 1’07. Quindicesimo posto per Elena Micheli con 1326 punti a 2’47” dalla vetta.

L’azzurra è ultima sia nella scherma che negli ostacoli, poi è decima nel nuoto ed infine è 13ma nel laser run. Nella classifica a squadre vince l’Ungheria con 4360, davanti alla Svizzera, seconda con 4355, ed alla Bielorussia, terza con 4313, mentre l’Italia è settima con 4129.