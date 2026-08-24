Pentathlon, due azzurre in finale nei Mondiali U15. Staffetta maschile U19 fuori dal podio

Entrano sempre più nel vivo i Campionati Mondiali Under 19 e Under 15 di pentathlon moderno, in corso di svolgimento a Madrid, Spagna. Tra le Under 15 Ariel Manicardi Ukmar (Pentamodena) e Giorgia Gennaro (Futura CM) hanno staccato il pass per la finale femminile, che si disputerà mercoledì 26 agosto.

Nelle qualifiche del gruppo “A“ Ariel Manicardi Ukmar ha chiuso in 18a posizione con 1052 punti, mentre Giulia Muzzin (Pentanuoto) ha concluso in 24a posizione con 982 punti ed è stata eliminata. Nel gruppo “B” Giorgia Gennaro ha messo a segno la seconda prestazione con 1119 punti, mentre non ce l’ha fatta Anna Simonelli Silva (Cus Bergamo), 21a con 1036 punti.

Passando ai Mondiali Under 19 è andata in scena la staffetta maschile. La coppia azzurra formata da Federico Visco (Farapentathlon) e Alessandro Boero (Junior Asti) ha chiuso al settimo posto con 1399 punti finali. Vittoria per gli atleti indipendenti Aliaksandr Chuyashkou e Akim Gnedtchik con 1447 punti, davanti all’Ucraina con Oleksandr Chernyshev e Maksym Kovalchuk (1436) e Turchia Arda Meric e Muhammet Emir Kurtulan (1413).