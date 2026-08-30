Pentathlon
Pentathlon, Blanka Guzi conquista l’oro ai Mondiali
La finale individuale femminile dei Mondiali senior 2026 di pentathlon moderno, disputata a Guiyang, in Cina, sancisce il trionfo della magiara Blanka Guzi, che supera l’egiziana Farida Khalil e la britannica Kerenza Bryson, mentre nella graduatoria a squadre l’oro va alla Bielorussia, davanti all’Egitto ed alla Gran Bretagna, con l’Italia nona.
Nella finale femminile, senza italiane al via, l’ungherese Blanka Guzi, grazie ad un’ottima prova nel laser run, vince in rimonta con 1485 punti, scavalcando l’egiziana Farida Khalil, che deve accontentarsi della piazza d’onore a quota 1474, pagando 11″ all’arrivo, mentre completa il podio la britannica Kerenza Bryson, che chiude con 1464 e finisce terza a 21″ dalla vetta.
Nella classifica a squadre, invece, trionfa la Bielorussia, che conquista la medaglia d’oro iridata con 4356 punti, beffando l’Egitto, secondo a quota 4347, per appena 9 punti. Medaglia di bronzo per la Gran Bretagna, terza con 4313, mentre l’Italia, con i risultati ottenuti dalle azzurre in semifinale, è nona con 4166 punti.