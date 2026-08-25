Pentathlon, 4 azzurri raggiungono la finale ai Mondiali Under 15

Proseguono le buone notizie per i colori azzurri dai Campionati Mondiali Under 15 e Under 19 in corso di svolgimento a Madrid (Spagna). Nella finale maschile dei Mondiali Under 15, infatti, vedremo in azione ben 4 nostri rappresentanti. Si tratta di Giulio Mattioni (Athlion Roma), Brando Morosetti (Athlion Roma), Mattia Fauci (One For Five) e Alessio Ferrarini (Pentamodena), mentre viene eliminato Cristiano De Simone (One For Five) per la questione del numero massimo di atleti in finale.

La finale si disputerà nella giornata di giovedì 27 agosto, mentre domani, mercoledì 26 agosto, è in programma la finale femminile con ai nastri di partenza Giorgia Gennaro (Futura CM) e Ariel Manicardi Ukmar (Pentamodena). Domani si svolgeranno anche le qualificazioni femminili Under 19.

Passando proprio al Mondiale Under 19, oggi si è disputata la staffetta mista con Leonardo Caccia (Fiamme Oro) e Rebecca Montagnani (Avia Pervia) che hanno chiuso in 14a posizione con 1226 punti. Vittoria per la coppia coreana formata da Gayeon Kim e Seachan Park (1351 punti), davanti ai tedeschi Charlotte Keister e Luis Thieke (1346), quindi terza la Svizzera con Leah Kocher e Ueli Jurt (1344).