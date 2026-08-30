Pedro Acosta festeggia il secondo posto di Aragon: “Ho dato tutto, anche a patto di commettere un errore”

Ce l’ha messa tutta anche oggi, ma la grande prestazione messa in scena non è stata sufficiente per la prima vittoria nella classe regina. Pedro Acosta è comunque soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato denominato “MotorLand” di Alcaniz (Spagna) il pilota del team Red Bull KTM ha impressionato ma non ha potuto mettere in dubbio il dominio del Cabroncito su questa pista.

La vittoria nella gara odierna è andata infatti a Marc Marquez che ha preceduto Pedro Acosta per 1.7 secondi mentre completa il podio Marco Bezzecchi a 3.6. Quarta posizione per Alex Marquez a 8.6, quinta per Jorge Martin a 12.5, sesta per Fermin Aldeguer a 17.6, settima per Fabio Di Giannantonio a 23.1, ottava per Enea Bastianini a 25.7, quindi nono Diogo Moreira a 25.8 con Brad Binder decimo a 26.4.

Dopo aver tagliato il traguardo il pilota del team Red Bull KTM ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “L’avevo detto ieri che in gara c’avrei provato a vincere. Lo dovevo al pubblico spagnolo. Sapevo che avrei dato tutto, anche a costo di rischiare di commettere un errore. All’inizio non sono stato in grado di tenere il ritmo di Bezzecchi, poi ho inseguito Marquez e ho cercato di rimanere il più vicino possibile”.

Lo spagnolo classe 2004 prosegue: “Sono molto contento di questo risultato, la moto è migliorata tantissimo e, come sto dicendo al team, stiamo crescendo volta dopo volta. So bene che qualcosa a livello di motore ci manca ma voglio continuare a pensare solo alle cose positive. Sono felice, stiamo procedendo su una lunga strada ma la direzione è quella giusta. Il podio? Mi mancava, devo essere sincero”.