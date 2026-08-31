Pavel Sivakov svela un retroscena sulla caduta di Tadej Pogacar alla Vuelta a España

Una borraccia, un attimo di distrazione e una caduta che ha cambiato completamente il volto della Vuelta a España. È questo il retroscena raccontato da Pavel Sivakov sull’incidente che ha costretto Tadej Pogacar ad abbandonarne la corsa spagnola. Il corridore della UAE Team Emirates era proprio alle spalle del campione sloveno quando tutto è accaduto e ha potuto osservare da vicino la dinamica dell’incidente.

Ai microfoni di Domestique Cycling, Sivakov ha provato a ricostruire quei pochissimi secondi che hanno preceduto la caduta. “Credo stesse bevendo. È successo tutto così in fretta, ma stava prendendo una borraccia o rimettendola a posto. Non ricordo esattamente, ma ricordo che in quel momento stava prendendo una borraccia, ed è così che ha perso l’equilibrio all’improvviso“.

Nessun contatto evidente, dunque, né una manovra particolarmente rischiosa. Secondo il racconto del compagno di squadra, Pogacar avrebbe semplicemente perso l’equilibrio mentre cercava di prendere o sistemare la borraccia. Un movimento apparentemente insignificante, ma sufficiente a provocare una caduta dalle conseguenze molto pesanti.

Sivakov era infatti immediatamente dietro di lui. La UAE si trovava compatta sul lato sinistro del gruppo e il francese non ha avuto il tempo necessario per reagire. “Ero proprio alla sua ruota quando è successo. Avrei potuto evitarlo, ma non c’era niente che potessi fare in quel momento“, ha spiegato.

Per Pogacar l’incidente ha significato la fine anticipata della Vuelta. Il fuoriclasse sloveno ha riportato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra e una frattura cervicale a livello della vertebra C7. Un bilancio che ha inevitabilmente ridisegnato i programmi della UAE, privata del principale candidato alla classifica generale.

Adesso la squadra dovrà cambiare completamente approccio. “Siamo devastati. Queste cose succedono nel ciclismo. La cosa più importante è che Tadej non si sia fatto male gravemente. Ora tocca a noi lavorare e cercare di vincere delle tappe“, ha dichiarato Sivakov.