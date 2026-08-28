Pattinaggio di figura: Hana Bath trionfa nella gara femminile al Grand Prix Junior di Riga

L’acuto di Hana Bath. Il giovane talento australiano ha vinto la gara femminile in quel di Riga, città della Lettonia che ospita questa settimana la seconda tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico. Prova notevole dell’oceanica, capace di battere nettamente la brava giapponese Mei Okada sfiorando quota 210 punti.

Per la precisione la classe 2010 ha confezionato un layout contraddistinto da otto tripli, due axel compresi, macchiando la performance solo nella prima difficoltà, complice un triplo toeloop corto di rotazione agganciato appunto al triplo axel. In virtù di quanto fatto la nativa di Hobart si è attestata a quota 140.01 (77.34, 62.67) per 209.07, battendo così la diretta rivale Mei Okada, scivolata al secondo posto con 133.00 (70.39, 63.61) per 205.47 a causa di una caduta nel triplo axel (sottruotato) e di una chiamata di filo d’ingresso non chiaro nel triplo flip. E’ rimasta invece stabile sul gradino più basso del podio la cinese Yihan Wang con 126.42 (68.75, 57.67) per 195.03. Diciannovesima poi l’azzurra Amanda Ghezzo con 80.39 (33.48, 49.81) per 129.23.

Nelle coppie d’artistico trionfo totale per i cinesi Yuxuan Chen-Yinbo Dong, abili a prendere il largo nel libero chiudendo i conti con 96.49 (46.24, 52.25) per 153.51 regolando gli statunitensi Reagan Moss-Jakub Galbavy, secondi con 88.96 (39.13, 50.83) per 145.28 nonostante il secondo free del lotto. Bene inoltre i cechi Debora Anna Cohen-Lukas Vochozka, terzo con 90.23 (43.13, 47.10) per 143.49 rogliendosi la soddisfazione di pattinare il secondo programma libero.

La giornata si è aperta con la rhythm dance valida per la danza sul ghiaccio, segmento in cui a imporsi sono stati i francesi Dania Mouaden-Theo Bigot, i quali hanno stampato 64.41 (35.43, 28.98) facendo perno sul miglior riscontro nelle componenti del programma regolando così gli statunitensi Aneta Vaclavikova-William Lissauer, secondi con 62.73 (36.00, 27.73). Decisamente più staccati i tedeschi Eniko e Zoard Kobor, terzi con 55.91 (32.02, 23.89). Una penalizzazione a causa di “music tempo” ha invece inchiodato in undicesima posizione gli azzurri Martina Lavazza-Raphael Raymond Meunier, con le carte in regola per entrare in top 10 partendo dallo score di 50.54 (29.23, 22.31).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

Hana BATH (AUS) – 209.07 Mei OKADA (JPN) – 205.47 Yihan WANG (CHN) – 195.03 Kei YAMADA (JPN) – 191.44 Skylar LAUTOWA-PEGUERO (USA) – 187.56 Valeriya EZHOVA (SUI) – 178.25 Olivia LENGYELOVA (SVK) – 170.24 Natasa JERMOLICKA (LAT) – 166.87 Polina DZSUMANYIJAZOVA (HUN) – 154.18 Anna GERKE (GER) – 153.80 Deniz TARIM (TUR) – 153.79 Kira BARANOVSKA (LAT) – 153.23 Mia KASPAROVICA (LAT) – 145.82 Harin JANG (KOR) – 145.75 Elizabeth NOU (EST) – 138.61 Ella HAWKES (RSA) – 133.96 Cheuk Ying Jocelyn CHAN (HKG) – 131.65 Evelina STAVICKYTE (LTU) – 129.75 Amanda GHEZZO (ITA) – 129.23 Eloisa MERINO-SOLA (ESP) – 123.52 Izabella ESAIAN (ARM) – 121.73 Veronika TAUBEOVA (CZE) – 121.59 Annika PELLONMAA (FIN) – 121.09 Ilona van STEENBERGHE (BEL) – 113.63 Zofia BOCHENEK (POL) – 108.61 Eles NAMAZALIEVA (AUT) – 108.46 Summer WIJKHUIZEN (NED) – 107.67 Paula KASNAR (CRO) – 105.48 Nikol KUPERMAN (ISR) – 103.83 Oliviia ZHEREBKO (UKR) – 99.25 Elizabeth BALONOV (ISR) – 96.38 Thea Marie Kochergina ULLERENG (NOR) – 93.62 Victoria SUTTON HOP (MEX) – 85.53 Ann KYLE (AUS) – 85.47 Larisa VOPILOVA (TKM) – 73.71 Lola OCAMPO (ARG) – 56.05

CLASSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

Yuxuan CHEN / Yinbo DONG (CHN) – 153.51 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY (USA) – 145.28 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA (CZE) – 143.49 Clelia LIGET-LATUS / Allan Daniel FISHER (FRA) – 128.16 Marykim RANZI / Enryck LEGAULT (CAN) – 124.17 Miroslava ORESHKIN / Vladimir FURMAN (CAN) – 122.90 Amy RITCHIE / Mitchell DUNN (CAN) – 117.90 Juliet MEEK / Devin MEEK (USA) – 117.26 Ze Yu SONG / Guang Ye ZHAO (CHN) – 115.84 Julianne WONG / Jared McPIKE (USA) – 103.57 Sofia GOMEZ MORENO / Mario MARTINEZ-INIGUEZ (ESP) – 97.02

CLASSIFICA JUNIOR RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO