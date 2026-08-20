Pattinaggio di figura, Bianchi-Basile secondI dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Xi’An. La Russia torna e domina ovunque

Non poteva iniziare in modo migliore il cammino di Zoe Bianchi-Daniel Basile, coppia di danza impegnata questo weekend in quel di Xi’An, città della Cina che ospita la prima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura, evento che apre ufficialmente la stagione. Gli azzurri infatti si sono attestati al secondo posto dopo la rhythm dance, cedendo il passo soltanto a Mariia Fefelova-Artem Valov, binomio facente parte della Russia (in gara come Paese neutrale), Nazione che è stata la grande protagonista della prima giornata.

Nello specifico gli allievi seguiti da Valter Rizzo, Brunilde Bianchi e Raffaella Cazzaniga hanno cominciato la loro prova con il set di twizzles (chiamati di livello 4 e livello 3) per poi ricevere livello 2 nel patterm di Westminster Waltz, livello 4 nel sollevamento curve e livello 2 nella serie di passi sulla midline che ha chiuso il programma. Ben difendendosi anche nel secondo punteggio, i nostri ragazzi hanno guadagnato 57.96 (31.75, 26.21) controllando di quasi un punto gli statunitensi Annelise Stapert-Maxim Korotcov, terzi con 56.90 (30.63, 26.27). Più lontani invece i russi, capaci di strappare il miglior riscontro in entrambi i punteggi rivelandosi gli unici a scavallare quota 60, fermandosi a 63.10 (36.02, 27.04).

La Russia ha ovviamente dettato legge anche nello short program individuale femminile, complice la grandissima prova di Sofiia Dzepka, pattinatrice seguita da Ekaterina Moiseeva capace di mettere sul piatto grande qualità, premiata con un GOE positivo in tutti gli elementi, compreso il dppio axel inaugurale, il triplo lutz singolo e la combinazione in zona bonus triplo flip/tripl toeloop tanto da raggiungere pronti via 72.74 (42.59, 30.15). A debita distanza si è accomodata la giapponese Karin Miyazaki, seconda con 67.21 (39.17, 28.0) perdendo qualcosa in termini di punti nel triplo lutz, redarguito con la chiamata di filo d’ingresso non marcato. Terza, e questa è una piccola sorpresa, la padrona di casa Yuxuan Liu con lo score di 66.72 (39.52, 27.20). Da citare inoltre il tredicesimo piazzamento di Chiara Minighini, la quale ha confezionato un corto in cui ha lasciato alcuni punti nel triplo lutz, eseguito in modo falloso, ben completando il doppio axel e la catena triplo flip/doppio toeloop, con il primo salto chiamato anche in questo caso con il filo d’ingresso non chiaro.

Polina Shesheleva ed Egor Karanaukhov hanno infine dominato anche lo short delle coppie d’artistico, stampando un punteggio alto di 65.54 (36.61, 28.93) depotenziato da un passaggio a vuoto nella spirale. A distanza siderale si sono piazzati infine i due team cinesi, ovvero Yuxuan Chen-Yinbo Dong, secondi con 53.88 (31.07, 23.81) con un caduta nel triplo rittberger lanciato, e Cheng Ling Wang-Yong Zheng Cheng, terzi con 49.61 (29.86, 20.75) rallentati da una caduta nel doppio axel in parallelo, degradato.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

Mariia Fefelova / Artem Valov — AIN2 — 63.10 Zoe Bianchi / Daniel Basile — ITA — 57.96 Annelise Stapert / Maxim Korotcov — USA — 56.90 Jane Calhoun / Mark Zheltyshev — USA — 56.42 Summer Homick / Nicholas Buelow — CAN — 55.94 Kira Listkova / Tahory Taddei-Dugue — FRA — 55.90 Dessie Abigail Hoewing-Moxley / Artyom Sladkov — GER — 54.54 Zhixuan Li / Quanshuo Ge — CHN — 54.39 Ayumi Shibayama / Tomoki Kimura — JPN — 54.36 Lara Sundberg / Hector Gonzalez Elvira — ESP — 54.13 Shanjie Yin / Shirui Yang — CHN — 53.61 Yuxuan Xing / Han Wan Chau — HKG — 51.62 Romy Reverchon / Victor Di Muzio — FRA — 50.91 Xin Yue Kang / Shi Bo Hao — CHN — 45.38 Chanelle Chum / Osckar Chum — AUS — 44.55 Rebecca Grace Lichtman / Blake Gilman — ISR — 42.90 Leina You / Henrick Chan — KOR — 41.97 Varvara Rauhen / Mikhail Prusiankou — AIN1 — 41.17

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

Sofiia Dzepka — AIN2 — 72.74 Karin Miyazaki — JPN — 67.21 Yuxuan Liu — CHN — 66.72 Kaoruko Wada — JPN — 66.10 Jeongyul Hwang — KOR — 62.49 Chen Xi Jin — CHN — 61.97 Varvara Stahovich — AIN1 — 60.31 Shuxian Jin — CHN — 60.08 Ariel Guo — HKG — 59.88 Victoria Barakhtina — CAN — 57.44 Darya Timofeeva — CZE — 56.58 Annika Chao — USA — 52.96 Chiara Minighini — ITA — 50.67 Zlata Saprina — KGZ — 47.64 Lucca Dijkhuizen — NED — 45.84 Natasa Jermolicka — LAT — 45.35 Vasilisa Bogomolova — CYP — 45.13 Isabella Wang — AUS — 44.53 Kalyn Shimogaki — AUS — 43.36 Cen Si Lai — TPE — 41.23 Milana Siniavskyte — LTU — 40.66 Pasuree Marcella Tatirat — THA — 40.21 Cara Tang — NZL — 39.95 Karina Shesterikova — EST — 37.57 Violet Zhiyan Ee — MAS — 37.49 Izabella Kirillova — ISR — 35.36 Elizaveta Grashchenkova — UZB — 35.26 Vianna Shen-Rou Linke — SGP — 35.10 Candy Lieve Tilana Lim — INA — 29.95 Isabella Miel Hazelton — PHI — 25.61 Shaked Pinchas — ISR — 24.11 Andrea Pazos Guerra — AND — 23.71 Amina Dyenisovna — MGL — 18.92 Jessy Raj Mathrapu — IND — 13.41

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO