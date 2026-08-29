Pattinaggio artistico, Choi vince in rimonta la gara maschile al Grand Prix Junior di Riga, bene Lavazza-Meunier

Si conclude con una classifica a dir poco stravolta la gara individuale maschile, segmento che ha messo la parola “fine” alla seconda tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 appena andata in scena in Lettonia, precisamente nella sua capitale Riga. Dopo un buon programma libero infatti a spuntarla è stato il sudcoreano Habin Choi, il quale ha preceduto il connazionale Jaekun Lee.

Nello specifico l’asiatico, addirittura quinto al termine dello short, ha fatto letteralmente la voce grossa nel free, proponendo ben tre salti da quattro giri di rotazione, aprendo il programma con due quadrupli lutz, di cui uno agganciato al triplo toeloop, e concludendo la “triade” con un quadruplo toeloop singolo. Snocciolando inoltre tre tripli, tra cui due axel, Choi ha stampato il punteggio di 170.20 (98.70, 71.50) per 246.41, sedici punti in più rispetto al compagno di squadra, secondo con 146.57 (75.11, 71.46) per229.77 con un layout contraddistinto da un quadruplo toeloop atterrato sul quarto e leggermente fallosi e altri sei tripli. Più lontano l’elvetico Ean Weiler, abile a strappare la terza posizione grazie ad un libero da 143.99 (71.46, 72.53) per 221.73.

E il giapponese Sena Takahashi? Il pattinatore, in testa dopo il corto, si è reso artefice di una prestazione oltremodo complicata, macchiata non solo da tanti problemi sulle rotazioni ma anche da da due cadute, arrivate rispettivamente nel triplo axel (sottoruotato) e nel triplo salchow proposto in catena con il triplo lutz. Le defaillance hanno inchiodato il nipponico a quota 130.03 (58.90, 73.13), accomodadosi così ai piedi del podio con 213.78.

Missione compiuta nella danza per i nostri Martina Lavazza-Raphael Raymond Meunier, bravissimi a rientrare meritatamente in top dieci raccogliendo proprio la decima piazza con la nona free dance che ha ricevuto una valutazione di 76.61 (42.77, 33.84) per 127.15. Non è cambiata invece la situazione ai piani alti, con il trionfo dei francesi Dania Mouaden-Theo Bigot con 98.16 (52.94, 45.22) per 162.57 davanti agli statunitensi Aneta Vaclavikova-William Lissauer, secondi con 96.31 (53.09, 43.22) per 159.04, e ai tedeschi Eniko Kobor-Zoard Kobor, terzi con 87.34 (47.64, 39.70) per 142.33. La prossima tappa si svolgerà a Bangkok (thailandia) dal 3 al 5 settembre.

FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

Habin CHOI (KOR) — 246.41 Jaekeun LEE (KOR) — 229.77 Ean WEILER (SUI) — 221.73 Sena TAKAHASHI (JPN) — 213.78 Nikita SHEIKO (ISR) — 211.05 William CHAN (CAN) — 203.53 Janis ZNOTINS (LAT) — 188.25 Caleb FARRINGTON (USA) — 185.27 Jarvis HO (HKG) — 181.81 Ilya NESTEROV (EST) — 180.42 Daniil VALANOV (NOR) — 179.50 Leon LO (NED) — 169.92 Daniel KOPPEL (USA) — 166.89 Jakub TYKAL (CZE) — 166.49 Michelangelo CAPRANO (GER) — 162.45 Robert WILDT (GER) — 154.89 Fedir BABENKO (UKR) — 152.95 Wendell HANSSON-OSTERGAARD (DEN) — 151.82 Kaan SANAL (TUR) — 145.76 Ryszard SIUDEK (POL) — 140.78 Romulus PELTONEN (FIN) — 137.55 David ESCRIBANO SALVADOR (ESP) — 134.30 Bo-Shun WU (TPE) — 132.07 Mantas GRYBA (LTU) — 109.84 Ratmirs BEKISBAJEVS (LAT) — 106.96 Albert GHARIBYAN (ARM) — 93.97 Deniels van LUBEKS (LAT) — 75.62

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO