Pattinaggio artistico: Okada sale in cattedra nello short al Grand Prix Junior di Riga, bene Takahashi

Mei Okada si erge a protagonista in occasione della prima giornata di competizioni valida per il circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico, seconda tappa della gara itinerante questa settimana in scena in quel di Riga, in Lettonia. Prestazione di estrema qualità quella della giapponese, unica del lotto ad aver scavalcato la soglia dei 70 punti.

Nello specifico l’asiatica ha inaugurato la sua performance con la combinazione triplo flip/triplo toeloop, passando poi in rassegna il doppio axel ed il triplo lutz singolo in zona bonus. Guadagnando livello 4 in tutte e tre le trottole presentante e raccogliendo il miglio riscontro nel secondo punteggio la giapponese ha stampato 72.47 (42.69, 29.78), scavando un piccolo solco sull’australiana Hana Bath, seconda con 69.09 (40.07, 28.99) dopo un corto senza errori.

Bene poi la cinese Yihan Wang, terza con 68.61 (39.87, 28.74) perdendo qualcosa nella catena, redarguita con la chiamata di filo d’ingresso non chiaro nel triplo flip. Da segnalare poi la quindicesima piazza di Amanda Ghezzo, la quale ha rallentato la sua corsa a causa dei primi due elementi di salto, ovvero il triplo toeloop agganciato all’altro triplo toelooop ed il doppio axel, accontentandosi di 48.84 (25.28, 23.56).

Nelle coppie d’artistico avanti di un’incollatura i cinesi Yuxuan Chen-Yinbo Dong, abili a confezionare uno short da 57.02 (32.69, 25.33), un punto in più rispetto agli statunitensi Regan Moss-Jakub Galbavy, secondi con 56.32 (32.18, 24.14) precedendo i cechi Debora Anna Cohen-Lukas Vochozka, terzi con 53.26 (30.45, 22.81).

Nella gara maschile a farsi spazio infine è stato invece un altro rappresentante del Giappone, ovvero Sena Takahashi, per un soffio davanti a tutti con il punteggio di 83.75 (45.15, 38.60) viziato da una chiamata sul quarto nel triplo axel e di un’altra per filo non chiaro nel triplo flip in catena con il triplo toeloop. Ad un passo il sudcoreano Jaekeun Lee, secondo con 83.20 (47.12, 36.08). Non lontano il canadese William Chan, il quale ha stampato 79.09 (43.00, 36.09) nonostante una sbavatura nel triplo lutz.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

Mei OKADA (JPN) – 72.47 Hana BATH (AUS) – 69.06 Yihan WANG (CHN) – 68.61 Skylar LAUTOWA-PEGUERO (USA) – 67.01 Kei YAMADA (JPN) – 65.89 Valeriya EZHOVA (SUI) – 63.71 Polina DZSUMANYIJAZOVA (HUN) – 61.20 Kira BARANOVSKA (LAT) – 59.11 Anna GERKE (GER) – 57.41 Natasa JERMOLICKA (LAT) – 56.64 Olivia LENGYELOVA (SVK) – 56.27 Harin JANG (KOR) – 56.01 Deniz TARIM (TUR) – 52.66 Elizabeth NOU (EST) – 50.54 Amanda GHEZZO (ITA) – 48.84 Eloisa MERINO-SOLA (ESP) – 47.69 Ella HAWKES (RSA) – 47.09 Mia KASPAROVICA (LAT) – 45.52 Veronika TAUBEOVA (CZE) – 44.32 Oliviia ZHEREBKO (UKR) – 43.94 Cheuk Ying Jocelyn CHAN (HKG) – 43.12 Evelina STAVICKYTE (LTU) – 42.61 Elizabeth BALONOV (ISR) – 41.86 Izabella ESAIAN (ARM) – 40.78 Annika PELLONMAA (FIN) – 40.59 Nikol KUPERMAN (ISR) – 38.41 Thea Marie Kochergina ULLERENG (NOR) – 37.29 Ilona van STEENBERGHE (BEL) – 35.78 Zofia BOCHENEK (POL) – 34.64 Summer WIJKHUIZEN (NED) – 34.54 Eles NAMAZALIEVA (AUT) – 34.07 Ann KYLE (AUS) – 32.85 Paula KASNAR (CRO) – 31.85 Victoria SUTTON HOP (MEX) – 29.52 Larisa VOPILOVA (TKM) – 23.09 Lola OCAMPO (ARG) – 19.12

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

Yuxuan CHEN / Yinbo DONG (CHN) – 57.02 Reagan MOSS / Jakub GALBAVY (USA) – 56.32 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA (CZE) – 53.26 Clelia LIGET-LATUS / Allan Daniel FISHER (FRA) – 48.33 Marykim RANZI / Enryck LEGAULT (CAN) – 48.15 Ze Yu SONG / Guang Ye ZHAO (CHN) – 47.11 Juliet MEEK / Devin MEEK (USA) – 44.27 Miroslava ORESHKIN / Vladimir FURMAN (CAN) – 41.55 Amy RITCHIE / Mitchell DUNN (CAN) – 39.22 Julianne WONG / Jared McPIKE (USA) – 38.71 Sofia GOMEZ MORENO / Mario MARTINEZ-INIGUEZ (ESP) – 32.59

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE