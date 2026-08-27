Patrick McEnroe: “Se Alcaraz supera qualche turno e convince, diventerà il favorito allo US Open”

Il ghiaccio è stato rotto con il ritorno in campo nel doppio misto insieme alla leggenda Serena Williams. Carlos Alcaraz, dopo essere rientrato in seguito alla lunga assenza per infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre quattro mesi, si prepara a partecipare al singolare maschile dello US Open.

Lo spagnolo, detentore del titolo, dovrà cimentarsi con una competizione che, nella migliore delle ipotesi, prevede sette match al meglio dei cinque set e richiede un notevole sforzo. Da più parti si discute sul suo possibile ruolo di favorito per la vittoria finale. L’ex tennista americano Patrick McEnroe, in un’intervista concessa alla ESPN, si è pronunciato sulla possibilità che l’iberico possa crescere nel corso del torneo e sull’opportunità di poter sfruttare quella che può rappresentare un’enorme occasione propizia per riconquistare fin da subito un successo di assoluto prestigio.

Sulla concreta possibilità che lo spagnolo possa crescere nel corso del torneo: “Ovviamente, se Alcaraz torna in campo, supera qualche turno e trasmette buone sensazioni, diventerà rapidamente il favorito. In realtà, è già il favorito in questo momento, ma lo diventerebbe ancora di più in quel caso”.

Sull’opportunità di poter sfruttare a proprio vantaggio la lunga assenza dai campi e il forfait del grande rivale Jannik Sinner: “Non c’è dubbio che il fatto che non giochi dalla primavera, unito all’assenza di Sinner, rappresenti per lui un’opportunità enorme”.