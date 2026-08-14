Parlano gli azzurri della 4×100 mista sl. Curtis: “In staffetta devi dare il 150%”; Ceccon: “Sara ci darà una mano in chiave olimpica”

La serata degli Europei di nuoto si è chiusa con una bella medaglia di bronzo per l’Italia nella 4×100 mista stile libero. Il quartetto composto da Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci ha chiuso con il crono di 3’20”80, che è anche il record italiano. Vittoria della Russia con 3’19”95 davanti ad un’Olanda (3’20”09) che ha cercato la clamorosa rimonta nell’ultima frazione con Marrit Steenbergen. Qui di seguito le parole degli azzurri.

Thomas Ceccon: “Ce la dovevamo giocare e l’abbiamo fatto. Non siamo sicuramente né freschi né riposati: abbiamo fatto tutti tante gare, qualcuno ha disputato anche delle finali. Però bene, siamo contenti. Sicuramente ci si può lavorare parecchio. Il 51.7 di Sara ci può dare una speranza, secondo me, anche in chiave olimpica, per una medaglia magari molto importante. Era da un po’ che ci mancava un 51 da parte di una donna e sicuramente questo tempo ci fa ben sperare. La staffetta può avere ancora un grande margine di crescita“.

Carlos D’Ambrosio: “Sono contentissimo. Sto cercando di gestire le energie, perché sono veramente cotto. Già oggi sentivo un po’ di stanchezza, dopo che stamattina avevo fatto la staffetta. Però la pressione ti dà sempre quel qualcosa in più che di solito non hai. Oggi ho provato a dare tutto perché volevo tornare almeno a casa con una medaglia. Oggi ce l’abbiamo fatta e faccio i complimenti a tutti i ragazzi. Sono veramente contento di aver portato a casa questa medaglia“.

Emma Virginia Menicucci: “Sono felicissima di questo bronzo. Ce lo siamo andate a prendere comunque con tutta la forza che avevamo. Complimenti ovviamente a Sara, che ci sta facendo sognare: è di grandissimo stimolo per tutti ed è veramente un regalo per tutta la squadra. Era doveroso fare questo ringraziamento e siamo felicissime per la medaglia”.

Sara Curtis: “Sono veramente molto contenta per il bronzo, perché era quello che volevo assolutamente. Sì, potrebbe essere il quarto giorno di gare, ma credo che, in generale, in una staffetta bisogna dare il 150% e sentire di aver fatto tutto quello che si poteva. Sono molto contenta del podio e sicuramente questa è una staffetta in crescita. È tutto molto positivo“.