Paolini-Erjavec oggi, US Open 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini torna in campo agli US Open 2026 per affrontare al primo turno la slovena Veronika Erjavec. La sfida è in programma oggi, domenica 30 agosto, dalle 17:00 nostrane sul Louis Armstrong Stadium e rappresenta il primo confronto diretto tra le due giocatrici nel circuito maggiore.

Per Paolini si tratta soprattutto di un test importante sul piano fisico. La tennista azzurra rientra dopo circa due mesi di stop a causa dell’infortunio al piede rimediato a Wimbledon, che le ha impedito di partecipare alla preparazione estiva sul cemento americano. Ha ripreso ad allenarsi soltanto di recente a Barcellona, sotto la guida di Marc Lopez, e dovrà quindi ritrovare rapidamente ritmo e condizione.

Sulla carta Paolini parte favorita, ma Erjavec proverà a sfruttare proprio la lunga inattività dell’avversaria. La 26enne slovena, reduce da un periodo poco brillante sul cemento, cerca inoltre la seconda vittoria della carriera in un tabellone principale Slam.

La partita tra Jasmine Paolini e Veronika Erjavec, valida per il primo turno degli US Open 2026, andrà in scena quest’oggi, domenica 30 agosto. L’azzurra sul campo del Louis Armstrong Stadium e aprirà lo schedule a partire dalle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-ERJAVEC US OPEN 2026 OGGI IN TV

Domenica 30 agosto (orari italiani)

Louis Armstrong Stadium

Ore 17:00 Paolini (ITA) [19]-Erjavec (SLO) – 1° turno donne

A seguire

Wong (HKG) [Q]-Paul (USA) [20] – 1° turno uomini

Ore 01:00 (lunedì 31 agosto) Svitolina (UKR) [9]-Sierra (ARG) – 1° turno donne

A seguire

Bublik (KAZ) [15]-Wolf (USA) [WC] – 1° turno uomini

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD (in chiaro), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport