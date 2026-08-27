Paola Egonu: “La Francia ha fatto una grande partita, ma siamo rimaste lucide nonostante le imperfezioni”

L’Italia cede il primo set del torneo a Göteborg ma chiude la fase a gironi da imbattuta ai Campionati Europei di volley femminile 2026, vincendo il gruppo D a punteggio pieno grazie al successo di ieri nello scontro diretto decisivo per il primo posto con la Francia. Le azzurre, trascinate da Paola Egonu, hanno centrato la quinta vittoria consecutiva in attesa di conoscere l’avversaria che troveranno agli ottavi di finale.

“Sicuramente mi sono divertita tantissimo con le mie compagne. È stato uno spettacolo di tutta la squadra e sono contenta che siamo riuscite a giocare questa partita in questo modo, perché avere di fronte una squadra che mura e difende può mandarti molto in difficoltà. Siamo rimaste lucide e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quindi sono molto contenta“, il commento della miglior realizzatrice italiana del match con 22 punti.

L’opposto dell’Italvolley ha poi aggiunto, sempre tramite i canali ufficiali federali: “Congratulazioni a noi e complimenti anche a loro, perché hanno fatto veramente una grande partita. Siamo state molto brave ad aiutarci a vicenda, nonostante le piccole imperfezioni. Però è proprio per questo che siamo una squadra ed è per questo che continueremo sempre a darci una mano“.

Le campionesse olimpiche e mondiali in carica avranno a disposizione qualche giorno di riposo, in cui dovranno però trasferirsi dalla Svezia alla Cechia per giocare l’ottavo di finale degli Europei a Brno contro la quarta classificata della Pool B, che sarà con ogni probabilità una tra Bulgaria e Ucraina.