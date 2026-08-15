Paola Borrelli continua a stupire conquistando la finale dei 200 farfalla agli Europei

Ci sarà un’italiana nella finale dei 200 farfalla donne agli Europei di nuoto in corsia 2026. Nel complesso parigino, dopo l’ottima prova in batteria (secondo tempo complessivo), Paola Borrelli ha stupito anche nelle semifinali, conquistando l’accesso all’ultimo atto di domani pomeriggio con il sesto crono dell’overall.

La milanese, impegnata nella prima semifinale, ha spinto molto i primi 100 per poi trovarsi leggermente in difficoltà nelle ultime due vasche. La classe 2005 è comunque riuscita a tenersi stretto il secondo posto, toccando la piastra con il crono di 2’08″97, il sesto complessivo. Alla lombarda servirà probabilmente una gara da personale (2’07″47) domani per conquistare una medaglia che sarebbe sorprendente.

Non centra invece l’obiettivo Giada Alzetta che va nettamente in difficoltà nella terza vasca, dopo un buon avvio. L’italiana chiude la seconda semifinale in sesta posizione con il decimo crono complessivo (2’10″36, insufficiente per entrare in finale. Si profila una sfida a due per il titolo. La migliore prestazione delle semifinali è stata infatti fatta segnare da Emily Richards in 2’07″10. La britannica dovrà domani superare la resistenza della danese Helena Rosendahl Bach, oggi con il secondo tempo in 2’07″18. Per il bronzo sarà probabilmente sfida tra Laura Cabanes Garzas, terza in 2’07″53, e Keanna Maccines, con il quarto tempo in 2’07″61. Da non escludere Ellen Walsche che nonostante la finale dei 200 misti ha piazzato il quinto crono in 2’08″96.