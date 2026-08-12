Cosa è successo a Loveth Omoruyi: uscita in barella, si teme un infortunio al ginocchio

Brutte notizie per la nazionale italiana di volley femminile. Loveth Omoruyi è stata costretta ad abbandonare il campo a causa di un serio problema al ginocchio sinistro. L’infortunio è avvenuto all’inizio del secondo set di Italia-Ucraina, amichevole che si è tenuta a Koszalin, in Polonia, e subito si è capito che la situazione fosse grave.

La schiacciatrice di Vallefoglia ha subito una torsione anomala del ginocchio sinistro. Omoruyi è finita a terra subito e non è stata più capace di proseguire la partita. Le immagini dell’accaduto hanno subito suscitato apprensione, con lo staff medico della Nazionale con è intervenuto prontamente per prestare le prime cure alla giocatrice.

Omoruyi ha lasciato il campo in barella, nella preoccupazione generale delle compagne di squadra. Nei prossimi gironi sicuramente l’azzurra dovrà svolgere tutti gli esami del caso per capire l’entità dell’infortunio. La sensazione, però, è quella che l’infortunio sia decisamente grave e che dunque il rientro in campo avverrà solo tra molto tempo.