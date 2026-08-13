Volley, De Giorgi risponde sul caso Bovolenta: “Nessuna decisione sui convocati è stata presa”

Prosegue a Verona la preparazione della Nazionale maschile di volley in vista dei Campionati Europei 2026, che si svolgeranno dal 10 al 26 settembre. Dopo il lavoro svolto a Cervia, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si trasferiranno domani nella città scaligera per un collegiale che terminerà mercoledì 19 agosto.

Nelle ultime ore, però, è scoppiato un piccolo caso che riguarda Alessandro Bovolenta. L’opposto di Piacenza è stato “convocato” dal CONI per partecipare ai Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto dal 21 agosto. Una convocazione che dovrebbe dunque coincidere con l’esclusione di Bovolenta dai convocati per gli Europei, anche se nulla è stato ancora deciso, come hanno fatto trapelare dallo staff tecnico azzurro.

Lo stesso CT Ferdinando De Giorgi ha voluto ribadire che nessuna decisione è stata presa e che tutti gli azzurri coinvolti nel raduno di Verona sono ancora ampiamente in corsa per far parte della lista per la rassegna continentale che si terrà proprio in Italia dall’11 settembre, con l’esordio contro la Grecia.

Questo le parole di De Giorgi in un comunicato emesso dalla Federazione: “In qualità di Commissario Tecnico della Nazionale Maggiore Maschile è mio dovere ribadire che ad oggi nessuna scelta tecnica in vista dei Campionati Europei è stata fatta. Nel pieno rispetto di tutti gli atleti che in questo momento sono al lavoro in collegiale e dello staff che sta seguendo da mesi l’operato dell’intero gruppo, è necessario specificare che alla data odierna gli atleti che si stanno allenando hanno tutti la stessa possibilità di partecipazione alla rassegna continentale”.