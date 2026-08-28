Pallanuoto, l’Italia travolge la Bosnia all’esordio nei Giochi del Mediterraneo

Nella prima giornata del Girone B della prima fase dei Giochi del Mediterraneo l’Italia, nel pieno rispetto del pronostico, travolge la Bosnia 38-4 e muove così il primo passo verso la qualificazione alla semifinale. Gli azzurri torneranno in acqua domani per affrontare la Turchia.

Il sette in calottina bianca approccia bene il match e sblocca le ostilità con la conclusione sotto misura di Andrea Condemi. Capitan Francesco Condemi, innescato al bacio da Ferrero, timbra in controfuga il 2-0 e Alessandro Carnesecchi lascia partire la rasoiata mancina del 3-0. I bosniaci, dopo il provvisorio 4-0, trovano la prima rete con la conclusione improvvisa di Krmek. L’Italia continua a martellare, trova la rete con buona continuità e chiude il primo parziale sul 10-1 anche grazie al rigore parato da De Michelis sul 5-1.

La truppa allenata da Campagna, implacabile nel fondamentale della superiorità numerica, non smette di spingere, alza ulteriormente il livello dell’intensità difensiva e crea le premesse per dilatare ulteriormente il proprio vantaggio fino al 19-1 di metà partita.

Al rientro delle due contendenti dall’intervallo lungo Izzo rileva De Michelis tra i pali e para subito il tiro di rigore scoccato da Krmek. La formazione in calottina scura riesce finalmente ad interrompere il lungo digiuno realizzativo grazie al tiro dai sei metri di Kojcinovic. L’Italia, soprattutto quando può distendersi in velocità, esprime qualità e trafigge con sistematicità la fragile difesa avversaria. Occhione, su assist di Mladossich, insacca il 28-2 ed è l’ultimo dei dodici azzurri di movimento a iscriversi nel tabellino dei marcatori. Il finale di partita serve solamente a fissare le proporzioni del punteggio finale sancite dall’ultima rete di Carnesecchi. In casa Italia si mettono in evidenza Francesco Cassia e Matteo Iocchi Gratta, con il primo che segna otto reti e il secondo sette.