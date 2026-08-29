Pallanuoto, l’Italia dilaga con la Turchia nella seconda giornata dei Giochi del Mediterraneo

La seconda pratica finisce in archivio senza eccessivi patemi. Nella seconda giornata del girone B dei Giochi del Mediterraneo l’Italia spadroneggia contro la Turchia 25-7 e mantiene la testa della classifica a punteggio pieno. Gli azzurri torneranno in acqua domani sera per sfidare la Francia.

Sono i turchi ad aprire le ostilità con la superiorità numerica trasformata da Yusa Han Duzenli a poco più di tre minuti dall’inizio. La reazione italiana è immediata perché passano solo venti secondi prima del fulmineo 1-1 siglato da Alessandro Balzarini su uomo in più. La rappresentativa tricolore firma il sorpasso con il primo acuto di capitan Condemi e continua a spingere fino al 6-1 di fine primo parziale.

La musica non cambia nella seconda frazione. Cassia in controfuga griffa il 7-1, mentre Alessandro Carnesecchi regala ai suoi il massimo vantaggio sull’8-1 prima che Kuloglu firmi il secondo guizzo della compagine in calottina bianca dai sei metri. Il divario appare netto e gli azzurri lo certificano con il 12-2 di metà partita.

La ripresa si apre con la stoccata dal centro dell’area di Matteo Iocchi Gratta per il 13-2. Il Settebello non smette di spingere e dilata ulteriormente la forbice fino al 18-4 sancito dalla conclusione dal centro di Alfonso. Occhione inaugura il quarto parziale con la girata dal centro su assist di Gullotta per il 19-5, mentre Izzo rileva De Michelis tra i pali a inizio frazione. I minuti finali servono solo a stabilire le proporzioni del punteggio di un match mai in discussione e nel quale gli azzurri iscrivono nel tabellino dei marcatori undici giocatori di movimento sui dodici a referto; l’unico a non timbrare il cartellino è Patchaliev.