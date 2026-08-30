Pallanuoto, il Settebello liquida la Francia ed approda in semifinale ai Giochi del Mediterraneo

L’Italia è in semifinale nel torneo di pallanuoto maschile dei Giochi del Mediterraneo: il Settebello supera la Francia per 15-6 e resta a punteggio pieno nel Girone B, in attesa dello scontro diretto con la Spagna che sancirà il primato nel raggruppamento ed un miglior accoppiamento nel penultimo atto, con la seconda del Girone A, che sarà la vincente dello scontro diretto di martedì tra Serbia e Grecia, con il Montenegro già certo del primo posto.

Nella sfida odierna la partita resta aperta soltanto nel primo quarto, con gli azzurri in vantaggio per 2-1, poi il Settebello dilaga nelle fasi centrali con il 7-2 del secondo periodo ed il 4-1 del terzo. Triplette per Ferrero e Iocchi Gratta, doppiette per capitan Francesco Condemi (1 rigore realizzato) e Carnesecchi.

L’Italia parte bene e nel primo quarto trova subito il break con Cassia e Balzarini, poi la Francia accorcia, ma nella seconda frazione Carnesecchi e Ferrero regalano il +3 al Settebello. I transalpini segnano in superiorità, ma Iocchi Gratta ed il rigore di Francesco Condemi valgono il +4 sul 6-2.

Ancora un gol della Francia, ma Ferrero, Iocchi Gratta e Mladossich regalano all’Italia il +6 a metà gara sul 9-3. Nel terzo periodo segna prima la Francia, ma poi il Settebello cala il poker con Andrea Condemi, Iocchi Gratta, Ferrero e Carnesecchi per il +9 sul 13-4.

Nell’ultimo quarto Gullotta regala anche il +10 all’Italia, poi la Francia accorcia con due gol consecutivi, ed infine è Francesco Condemi a siglare la rete del definitivo 15-6. L’Italia vola in semifinale, domani riposerà e poi martedì si giocherà il primato con la Spagna.

TABELLINO

ITALIA-FRANCIA 15-6

Italia: F. De Michelis, F. Cassia 1, A. Mladossich 1, T. Alfonso Pozo, D. Occhione, A. Patchaliev, F. Ferrero 3, A. Gullotta 1, M. Iocchi Gratta 3, A. Condemi 1, F. Condemi 2 (1 rig.), A. Carnesecchi 2, L. Izzo, A. Balzarini 1. All. Campagna.

Francia: A. Rossi, K. Fernandez, M. Mas, A. Bouet 1, A. Drahe, J.B. Carpentras, S. Vitrant, D. Guerin, R. Marion-Vernoux 1, D. Do Carmo 1, P.F. Vanpeperstraete, E. Nardon 2, H. Fontani, O. Michel 1. All. Kobescak.

Arbitri: Kovacs Csatlos (Ungheria) e Ivanovski (Montenegro).

Note: parziali 2-1, 7-2, 4-1, 2-2. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 6/13 + 2 rigori e Francia 3/12. Espulso per proteste Marion-Vernoux (F) alla fine del secondo tempo. Mladossich (I) fallisce un rigore (traversa) nel terzo tempo. All’inizio del quarto tempo Rossi (F) subentra a Fontani, Izzo (I) a De Michelis a 1’38”.

PALLANUOTO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

FASE A GIRONI

Girone A: Montenegro 6, Serbia 3, Grecia 3, Slovenia 0.

Girone B: Italia 9, Francia 3, Spagna 3, Turchia 0, Bosnia Erzegovina 0.

1ª giornata – Venerdì 28 agosto

Girone A

Slovenia-Serbia 1-32 (0-7, 0-7, 1-9, 0-9)

Montenegro-Grecia 16-14 (4-3, 5-2, 3-4, 4-5)

Girone B

Italia-Bosnia Erzegovina 38-4 (10-1, 9-0, 9-1, 10-2)

Turchia-Spagna 9-15 (1-3, 3-4, 3-5, 2-3)

2ª giornata – Sabato 29 agosto

Girone B

Francia-Bosnia Erzegovina 35-4 (9-0, 9-0, 7-0, 10-4)

Turchia-Italia 7-25 (1-6, 1-6, 2-6, 3-7)

3ª giornata – Domenica 30 agosto

Girone A

Slovenia-Grecia 9-22 (2-4, 2-6, 1-4, 4-8)

Serbia-Montenegro 13-14 (3-3, 4-4, 4-3, 2-4)

Girone B

Italia-Francia 15-6 (2-1, 7-2, 4-1, 2-2)

20:30 Bosnia Erzegovina-Spagna

4ª giornata – Lunedì 31 agosto

Girone B

17:30 Spagna-Francia

19:00 Bosnia Erzegovina-Turchia

5ª giornata – Martedì 1 settembre

Girone A

16:00 Montenegro-Slovenia

17:30 Grecia-Serbia

Girone B

19:00 Italia-Spagna

20:30 Francia-Turchia

SEMIFINALI E FINALI

Semifinali – Mercoledì 2 settembre

13:00 Semifinale 5° posto: 3ª girone A-4ª girone B

14:30 Semifinale 5° posto: 3ª girone B-4ª girone A

16:00 Semifinale 1° posto: 1ª girone A-2ª girone B

17:30 Semifinale 1° posto: 1ª girone B-2ª girone A

Finali – Giovedì 3 settembre

09:00 Finale 7° posto

10:30 Finale 5° posto

12:00 Finale 3° posto

13:30 Finale 1° posto