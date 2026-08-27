Pallamano, l’Egitto elimina l’Italia ai Giochi del Mediterraneo

L’Italia lotta a lungo contro l’Egitto, ma non riesce a continuare il proprio cammino nel tabellone maschile dei Giochi del Mediterraneo 2026. La Nazionale si inchina per 25-22 dopo aver tentato una significativa rimonta nell’ultima parte del secondo tempo.

Gli azzurri, costretti a primeggiare per poter accedere alle semifinali, hanno concluso il primo tempo con una sola rete di ritardo dalla compagine africana (11-12). Tutto è cambiato nella ripresa, decisiva nell’economia della competizione.

Gli atleti diretti da Bob Hanning si sono ritrovati con sette gol da recuperare, il margine è passato dal 20-13 al 25-22 finale. Roberto Conte, Filippo Angiolini e compagni, spinti dal pubblico di casa, hanno messo in difficoltà l’Egitto, già certo di contendersi la finale prima del match contro l’Italia.

L’Algeria attende ora l’Egitto che ha vinto il proprio girone davanti al Portogallo, a segno contro l’Italia nelle scorse ore per un solo gol ed ora pronto per sfidare, sempre al Palasport di Fasano, la Grecia nella serata di sabato.