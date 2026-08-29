Pallamano: la finalissima dei Giochi del Mediterraneo sarà Grecia-Egitto. Italia per il 5° posto

Un’altra giornata di partite, per quanto riguarda la pallamano, è andata in archivio ai Giochi del Mediterraneo 2026, in corso di svolgimento fra Taranto e dintorni. Il torneo maschile ha visto disputarsi le semifinali relative ai piazzamenti fra il 5° e l’8° posto e poi le gare per decidere quali saranno le finali per l’oro e per il bronzo.

Finali 5-8° posto

L’Italia batte senza problemi Cipro con lo score di 37-20 prendendosi il pass per la finale 5-6° posto. Azzurri dominanti, in una gara già indirizzata dopo la prima frazione (17-8). Top scorer Tommaso De Angelis con 12 reti. La formazione di Bob Hanning se la vedrà contro la Tunisia, che ha battuto 39-35 il Kosovo.

Finali 1-2° posto e 3-4° posto

La finalissima per l’oro metterà di fronte Egitto e Grecia. I faraoni hanno piegato, nel “derby nordafricano, l’Algeria con il punteggio di 27-25 (14-12 primo tempo), mentre gli ellenici sono riusciti ad avere la meglio 32-30 su un Portogallo (17-12 primo tempo) che ha provato in tutti i modi a rimontare, ma non ci è riuscito.

Le gare di piazzamento e assegnazioni delle medaglie del torneo maschile ai Giochi del Mediterraneo 2026 sono in programma lunedì 31 agosto dalle ore 11.