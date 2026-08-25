Pallamano, Italia sconfitta in volata dal Portogallo e vicina all’eliminazione ai Giochi del Mediterraneo

Si complica purtroppo il percorso dell’Italia nel torneo maschile di pallamano ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli azzurri, guidati dal DT Bob Hanning, hanno perso infatti in volata con il Portogallo per 31-30 al Palasport di Fasano uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione alle semifinali, riservata solamente alle prime due di ciascun girone.

La selezione italiana si trova adesso al secondo posto del gruppo A con 2 punti (dopo la comoda vittoria al debutto sul Kosovo) insieme ai lusitani, mentre l’Egitto è a punteggio pieno dopo aver collezionato due successi su altrettanti incontri disputati. Il vero problema per gli azzurri è che all’ultima giornata dovranno affrontare i temibili egiziani, mentre il Portogallo avrà vita facile contro i kosovari.

I padroni di casa saranno dunque costretti molto probabilmente a realizzare una piccola grande impresa, battendo la quotata compagine africana e affidandosi poi alla differenza reti per aggiudicarsi uno dei primi due posti nel girone e di conseguenza il pass per le semifinali nell’ambito della manifestazione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Peccato per l’epilogo della partita odierna, in cui l’Italia aveva effettuato una rimonta fantastica negli ultimi dieci minuti risalendo dal 25-29 al 30-30 ma subendo il gol della sconfitta a 56″ dalla fine. Non sono bastate le 6 reti di un convincente Giacomo Savini, ma adesso l’attesa è tutta per il big match con l’Egitto di giovedì sera.