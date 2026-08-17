Pallamano, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Test importante verso i Mondiali

Un’occasione in più per arrivare pronti al grande appuntamento dei Mondiali 2027. La nazionale italiana maschile di pallamano è al lavoro, sotto la direzione del dt Bob Hanning, per vivere da protagonista i Giochi del Mediterraneo 2026, che si terranno fra Taranto e dintorni, in terre dove la disciplina è “di casa”.

Kosovo, Portogallo ed Egitto le avversarie da affrontare – in quest’ordine – nel Girone A della manifestazione multisport che si giocherà in Puglia dal 23 agosto in poi.

E’ chiaro che le rose delle formazioni partecipanti (nel Girone B vi saranno Tunisia, Algeria, Grecia, e Cipro) non potranno contare sui nomi più importanti dei rispettivi roster, ma l’occasione di mettere minuti nelle gambe e gol nelle mani cercando di osservare quali giocatori potrebbero allargare il serbatoio di scelte, pensando all’evento iridato, è ghiotta.

Inoltre, il Portogallo ha mostrato comunque di essere formazione di assoluto rilievo a livello internazionale in grande crescita e l’Egitto, da movimento di riferimento per il continente africano, sarà poi avversaria dell’Italia – seppur con elementi diversi da entrambe le parti – ai Mondiali che si terranno in Germania, nel girone eliminatorio di Stoccarda (Gruppo B).

Di seguito i giocatori selezionati dall’Italia per lo stage definitivo che poi andrà poi a fornire i convocati definitivi per i Giochi del Mediterraneo 2026: tantissimi gli atleti provenienti dalla Serie A Gold, senza dimenticare chi come Simon Sirot, Naveesha Yatawarage e Francesco Squarzon Imhenrion performa in tornei esteri.

PORTIERI: Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari), Salah Riahi (PO – 2004 – Teamnetwork Albatro Siracusa), Salvatore Trapani (PO – 2008 – Serra Fasano)

ALI: Simon Sirot (AS – 2007 – Füchse Berlin/GER), Tommaso De Angelis (AS – 2005 – Metelli Cologne), Stefano Arcieri (AS – 1998 – Teamnetwork Albatro Siracusa), Daniele De Luca (AD – 2002 – Conversano), Giorgio Adamo (AD – 2004 – Proger Cassano Magnago)

TERZINI E CENTRALI: Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro Siracusa), Cristian Guggino (TS – 2003 – Teamnetwork Albatro Siracusa), Antonio Capozzoli (TS – 2006 – Junior Fasano), Nicholas Trost (TS – 2007 – Salumificio Riva Molteno), Nicola Fadanelli (CE – 2002 – Pressano), Davide Pugliese (TD – 2001 – Raimond Sassari), Naveesha Yatawarage (TD – 2006 – Füchse Berlin/GER), Francesco Squarzon Imhenrion (TD – 2008 – Koper/SLO)

PIVOT: Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Pressano), Valentino Dello Vicario (PI – 2005 – Junior Fasano), Roberto Conte (PI – 2007 – Black Devils Meran Alperia)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Paolo Sirsi (allenatore portieri)

STAFF MEDICO: Pietro Jansiti (medico), Federico Di Santo (fisioterapista), Francesco Loiacono (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca