Pallamano
Pallamano femminile: l’Italia manda la Grecia ko. Azzurre per l’oro ai Giochi del Mediterraneo
La nazionale italiana femminile di pallamano si regala una grande gioia. Battendo 27-24 la Grecia infatti, le azzurre si sono prese il secondo posto nel girone di qualificazione iniziale dei Giochi del Mediterraneo, un piazzamento importante per ottenere la finale per l’oro, che Dalla Costa e compagne disputeranno il 1° settembre alle ore 20.00, a Fasano, contro la Tunisia.
LA CRONACA
La gara inizia con alti ritmi. Le due squadre si scambiano spesso la testa nel punteggio e il pallino del gioco: si arriva rapidamente al 21′, quando Gislimberti impatta sul 10-10. L’Italia da quel momento, fino all’intervallo, accelera: strappo di Babbo che piazza la doppietta che vale il 14-10, la Grecia va in fatica senza riuscire a reggere la manovra offensiva azzurra. Suona la sirena di metà gara: Italia 17-12 Grecia.
Nella ripresa, l’andamento del match vive di ondate. Babbo (alla fine 9 gol per lei) e Manojlovic strappano ancora sino al 22-14, ma a quel punto le greche reagiscono. Controparziale di 1-7 di Andritsou e compagne che si portano sul 23-21, con anche la chance di stringere ulteriormente il gap a una sola rete.
Lo spavento risveglia l’Italia che riprende a macinare azioni e gol, mentre il tempo diventa un alleato delle ragazze di coach Albertsen. Prela griffa il 27-22 a poco più di tre minuti dalla fine: le avversarie dell’Italia non hanno più il tempo fisico di rientrare se non accorciando sul 27-24, risultato definitivo che manda le azzurre alla finale per l’oro contro la Tunisia; con le nordafricane sinora capaci di vincere tutte le partite del torneo, compresa quella del girone contro l’Italia.
La classifica del torneo femminile:
Tunisia 10 pti, Italia 8, Grecia 6, Algeria 4, Nord Macedonia 2, Kosovo 0
La formula prevede un unico girone disputato con gare di sola andata ed i cui piazzamenti finali daranno vita agli accoppiamenti del 1° settembre per le gare 5°-6°, 3°-4° (bronzo) e 1°-2° posto (oro e argento).