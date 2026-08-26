Pallamano femminile: l’Italia domina con il Kosovo. Altro successo ai Giochi del Mediterraneo

Dopo il successo raccolto contro l’Algeria, che faceva seguito al ko contro la Tunisia, la nazionale italiana femminile rafforza la sua striscia di risultati positivi ai Giochi del Mediterraneo battendo senza problemi a Fasano il Kosovo. Le azzurre, al termine di 60 minuti, dominati si impongono con lo score di 38-21.

LA CRONACA

Le ragazze di Martin Albertsen partono con il piede sull’acceleratore: 4-0 di parziale iniziale e gara subito indirizzata. Le kosovare faticano a reagire, mentre le solite Manojlovic (8 reti per lei alla fine) e Babbo (chiude da top scorer con 13 sigilli) fanno correre il tassametro dei gol trascinando anche le compagne. Al 20′ la situazione dice 10-4, in dirittura d’arrivo della prima frazione il margine si allarga sul 17-7, mentre fra i pali Luchin e Danti si alternano esibendo buone parate, soprattutto per la prima.

Nella ripresa, il canovaccio muta nel ritmo. L’Italia rallenta leggermente, il Kosovo prova a tenere botta. Barbosu fa toccare quota 20 alle azzurre, che vogliono segnare il più possibile. Si arriva sul 27-17, all’imbocco degli ultimi dieci giri di lancette. Poi Dalla Costa e socie mettono in piedi un’altra fiammata per chiudere in grande stile: le rivali non tengono botta, il gap si allarga mentre il tempo scorre verso la fine. Altra infornata di gol sino al 38-21 finale.

La nazionale italiana femminile tornerà in campo il prossimo 28 agosto, venerdì alle ore 20.00, contro la Macedonia del Nord

La classifica del torneo femminile dopo la terza giornata:

Tunisia 6, Grecia 4, Italia 4, Algeria 4, Nord Macedonia 0, Kosovo 0

La formula prevede un unico girone disputato con gare di sola andata ed i cui piazzamenti finali daranno vita agli accoppiamenti del 1° settembre per le gare 5°-6°, 3°-4° (bronzo) e 1°-2° posto (oro e argento).