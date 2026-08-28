Pallamano femminile: Italia senza intoppi ai Giochi del Mediterraneo, battuta la Macedonia del Nord

Per la nazionale italiana femminile arriva la terza vittoria consecutiva ai Giochi del Mediterraneo. Le azzurre non sbagliano a Fasano dominando nettamente il match con la Macedonia del Nord, alla fine risolto con il netto score di 39-16.

LA CRONACA

Non c’è mai gara fra Dalla Costa e compagne e le macedoni. Pronti via ed è subito 4-0: il tassametro corre rapidamente, con l’Italia che arriva sul 10-3 al quarto d’ora. Babbo, Manojlovic, Colloredo, Squizziato fanno capire di essere incontenibili, alternandosi sul tabellino dei gol. Si arriva alla fine del primo tempo sul 19-7.

Nella ripresa la musica non cambia, anzi. Le ragazze di coach Albertsen alzano ancora il ritmo andando ripetutamente a segno. Si arriva al 20′ del secondo tempo sul 32-14: tutto apparecchiato per la volata finale che “restituisce” ancora tanto alle azzurre che chiudono la gara sul 39-16.

La classifica del torneo femminile:

Tunisia 8, Italia 6, Grecia 6, Algeria 4, Nord Macedonia 0, Kosovo 0

La formula prevede un unico girone disputato con gare di sola andata ed i cui piazzamenti finali daranno vita agli accoppiamenti del 1° settembre per le gare 5°-6°, 3°-4° (bronzo) e 1°-2° posto (oro e argento).