Pallamano: Egitto d’oro ai Giochi del Mediterraneo. L’Italia chiude in sesta posizione

La medaglia d’oro del torneo maschile di pallamano ai Giochi del Mediterraneo 2026 va all’Egitto. Al termine di una finale tiratissima, i “Faraoni” si sono imposti nel confronto contro la Grecia con lo score di 31-29 prendendosi il gradino più alto del podio.

Partita emozionante a Fasano, come testimonia il primo tempo equilibratissimo: chiuso sul 17-17. Nella ripresa Hassan (9 reti alla fine per lui) e compagni ne hanno di più per trovare il break e poi confermare il vantaggio, anche grazie alle 10 parate di Salama (37% di respinte), contro una formazione ellenica (8 reti per Stathis) che ha provato in tutti i modi a pareggiare e portare la sfida oltre i tempi regolamentari.

Terzo gradino del podio invece appannaggio dell’Algeria: i nordafricani la spuntano in una battaglia ad alto punteggio contro il Portogallo, con il risultato di 36-33.

Chiude invece con un amaro sesto posto l’Italia, che incappa in un’altra sconfitta nella competizione: gli azzurri vanno ko 31-32 contro una Tunisia volitiva e organizzata che si prende la quinta piazza. A chiudere infine il torneo il settimo posto del Kosovo e l’ottavo di Cipro: i kosovari hanno battuto i rivali 31-27.

Domani sera, dalle ore 20.00, grande attesa per la finale femminile: in palio l’oro fra Tunisia e Italia; dalle 15 invece gli atti per i piazzamenti della rassegna dedicata alle donne con Macedonia del Nord-Kosovo (5-6° posto) e Grecia-Algeria (3-4° posto alle 17.30).