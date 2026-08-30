Pagelle Vuelta a España 2026: Mas gestisce da vero leader. Onley risponde presente, steccano Gall e Carapaz

PAGELLE NONA TAPPA VUELTA A ESPANA 2026

Enric Mas 9: una vittoria che può diventare il simbolo della sua Vuelta. Lo spagnolo torna ad alzare le braccia al cielo quasi quattro anni dopo l’ultimo successo in carriera. Un trionfo che sa di rinascita, con la maglia rossa indosso, sul rappresentativo arrivo in salita di Alto de Aitana. Una gestione perfetta negli ultimi chilometri, con uno scatto importante e poi gestendo al meglio la volata contro Oscar Onley, rimanendo sempre al comando.

Oscar Onley 8: risponde presente nel primo banco di prova degli uomini di classifica senza Pogacar. L’unico che riesce a stare a ruota di Mas quando si muove la maglia rossa. Non trova poi lo spazio per batterlo in volata, ma dimostra comunque di esserci e di avere la gamba giusta. C’è anche lui da qui fino a Madrid.

Cristian Rodriguez e Jarno Widar 6,5: entrambi saranno soddisfatti al traguardo dove concludono rispettivamente al quinto e settimo posto, non lontani dal vincitore. Non concorrono per un piazzamento importante in classifica generale, ma sicuramente da oggi possono entrambi credere sicuramente alla Top-10.

Primoz Roglic 6: stringe i denti e limita i danni. Fatica tantissimo negli ultimi chilometri della salita, quando sembrava prossimo al ricongiungimento con Mas ed Onley. Sembra mancargli un po’ di brillantezza, che spera di trovare lungo le prossime due settimane. Alla fine è terzo a dodici secondi.

Felix Gall 5,5: stecca al primo esame. L’austriaco, nonostante l’ottimo lavoro della sua squadra, non riesce a tenere poi la ruota di Mas quando lo spagnolo sferra l’attacco decisivo. Sembra crollare ed invece nel finale comunque riesce a resistere e perde solo venti secondi.

Richard Carapaz 4,5: l’ecuadoriano è sicuramente tra i big che delude maggiormente. Va in crisi negli ultimi chilometri ed alla fine arriva a 54 secondi da Mas. Sicuramente non un bel segnale in vista delle prossime tappe.