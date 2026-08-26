Pagelle Vuelta a España 2026: doppietta per Matthew Brennan, azzurri brillanti

PAGELLE QUINTA TAPPA VUELTA A ESPANA 2026

Matthew Brennan, voto 10: concede il bis e lo fa con una superiorità impressionante. Il britannico della Visma | Lease a Bike viene accompagnato alla perfezione dai compagni e, una volta imboccato il rettilineo finale, deve soltanto completare l’opera. Seconda vittoria in questa Vuelta, dopo quella di Manosque, e conferma di essere probabilmente la ruota veloce più forte nella corsa iberica.

Wout van Aert, voto 9: altra giornata al servizio della squadra per il fuoriclasse belga che si dimostra uno dei migliori gregari del gruppo in queste situazioni. È il penultimo uomo, ma anche colui che va a chiudere sui potenziali attacchi nel finale.

Jordi Meeus, voto 8: il belga della Red Bull-BORA-hansgrohe è il migliore tra gli altri velocisti e conquista un ottimo secondo posto. Non ha però la minima possibilità di avvicinarsi a Brennan, che oggi ha qualcosa in più.

Vincenzo Albanese, voto 8: finalmente una grande prestazione dell’italiano. Terzo posto al termine di una volata nella quale riesce a inserirsi perfettamente e a sfruttare un finale reso particolarmente selettivo dal Puerto de Paüls. Un piazzamento importante per il corridore della EF Education-EasyPost.

Alessandro Romele, voto 7,5: non arriva il podio ma il giovane passista veloce della XDS Astana continua a dimostrare che è in gran crescita. Ne aveva forse per fare qualcosa in più, ma rimane chiuso dopo l’ultima curva.

Mads Pedersen, voto 5: ci si aspettava tanto dal danese nella giornata di oggi e invece perde il drappello dei migliori sull’ultima salita e non può neanche giocarsi la volata.