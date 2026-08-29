Pagelle Vuelta a España 2026: che guizzo di Coquard! Buon piazzamento di Romele

PAGELLE OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPANA 2026

Bryan Coquard 10: la prima vittoria in un grande giro non si scorda mai. Il velocista francese a 34 anni si toglie questa soddisfazione con una volata tiratissima, dove con un colpo di reni finale è riuscito ad avere la meglio di Pedersen proprio al fotofinish. Un guizzo davvero eccezionale ed un premio sicuramente alla carriera.

Mads Pedersen 7: non sembra proprio essere la sua Vuelta. Questa era una giornata che si era probabilmente segnato sul calendario ed invece la vittoria è sfumata davvero per pochi centimetri. Con Brennan fuori dai giochi, però, il danese avrebbe dovuto sfruttare al meglio l’occasione.

Jordi Meeus 6,5: anche per lui ci sono sicuramente dei rimpianti, perchè sognava il primo colpo in questa Vuelta. Al belga è mancato il guizzo proprio nel momento decisivo, terminando così in terza posizione.

Alessandro Romele 6,5: si getta ancora una volta in uno sprint sicuramente caotico e alla fine raccoglie comunque un buon sesto posto. Non bisogna dimenticare che è alla sua prima partecipazione in un Grande Giro e sta sicuramente facendosi valere. Nelle prossime tappe potrebbe anche arrivare qualche altro bel piazzamento visto che la gamba sembra buona.

Matthew Brennan 5: era l’uomo più atteso dopo aver dominato le precedenti due volate. Invece questa volta il britannico si perde via allo sprint e non riesce a sfruttare il lavoro della squadra. Solo un decimo posto per lui.

Tadej Pogacar sv: dargli un voto insufficiente sarebbe probabilmente ingiusto, anche perchè c’è sicuramente una componente importante della sfortuna. Va comunque rimarcato che lo sloveno ha fatto quasi tutto da solo, complice probabilmente un sasso. Purtroppo le conseguenze della caduta sono state nefaste e la sua Vuelta è terminata.